https://sputnik-georgia.ru/20261005/glava-parlamenta-gruzii-otpravilsya-v-tanzaniyu-na-assambleyu-mps-300982443.html

Глава парламента Грузии отправился в Танзанию на Ассамблею МПС

Глава парламента Грузии отправился в Танзанию на Ассамблею МПС

Sputnik Грузия

Папуашвили выступит на общих дебатах и примет участие в выборах президента Межпарламентского союза 05.10.2026, Sputnik Грузия

2026-10-05T17:08+0400

2026-10-05T17:08+0400

2026-10-05T17:08+0400

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шалва папуашвили

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ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили вместе с парламентской делегацией отправился в Танзанию для участия в 153-й Ассамблее Межпарламентского союза (МПС), которая пройдет в городе Аруше, сообщили в пресс-службе законодательного органа. 153-я Ассамблея Межпарламентского союза (МПС) проходит 5–9 октября в Аруше. В рамках Ассамблеи состоится избрание нового президента МПС. Основной темой общих дебатов станет укрепление надлежащего управления и расширение возможностей для сообществ через инклюзивность, доверие и равные возможности. Папуашвили выступит на общих дебатах и примет участие в выборах президента Межпарламентского союза. В рамках визита он также проведет двусторонние встречи. В состав парламентской делегации Грузии под руководством Папуашвили вошли председатель комитета по внешним связям парламента Николоз Самхарадзе и председатель комитета по вопросам образования, науки и молодежи Мариам Лашхи. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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