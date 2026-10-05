https://sputnik-georgia.ru/20261005/glava-parlamenta-gruzii-otpravilsya-v-tanzaniyu-na-assambleyu-mps-300982443.html
Глава парламента Грузии отправился в Танзанию на Ассамблею МПС
Глава парламента Грузии отправился в Танзанию на Ассамблею МПС
Sputnik Грузия
Папуашвили выступит на общих дебатах и примет участие в выборах президента Межпарламентского союза 05.10.2026, Sputnik Грузия
2026-10-05T17:08+0400
2026-10-05T17:08+0400
2026-10-05T17:08+0400
грузия
новости
шалва папуашвили
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/09/0d/300569151_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_6bd85c3b0c3b867fd52d3455c0d5e093.jpg
ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили вместе с парламентской делегацией отправился в Танзанию для участия в 153-й Ассамблее Межпарламентского союза (МПС), которая пройдет в городе Аруше, сообщили в пресс-службе законодательного органа. 153-я Ассамблея Межпарламентского союза (МПС) проходит 5–9 октября в Аруше. В рамках Ассамблеи состоится избрание нового президента МПС. Основной темой общих дебатов станет укрепление надлежащего управления и расширение возможностей для сообществ через инклюзивность, доверие и равные возможности. Папуашвили выступит на общих дебатах и примет участие в выборах президента Межпарламентского союза. В рамках визита он также проведет двусторонние встречи. В состав парламентской делегации Грузии под руководством Папуашвили вошли председатель комитета по внешним связям парламента Николоз Самхарадзе и председатель комитета по вопросам образования, науки и молодежи Мариам Лашхи. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/09/0d/300569151_162:0:1954:1344_1920x0_80_0_0_aed0494cf783f63eb7b859bac6611d49.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, шалва папуашвили
грузия, новости, шалва папуашвили
Глава парламента Грузии отправился в Танзанию на Ассамблею МПС
Папуашвили выступит на общих дебатах и примет участие в выборах президента Межпарламентского союза
ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили вместе с парламентской делегацией отправился в Танзанию для участия в 153-й Ассамблее Межпарламентского союза (МПС), которая пройдет в городе Аруше, сообщили в пресс-службе законодательного органа.
153-я Ассамблея Межпарламентского союза (МПС) проходит 5–9 октября в Аруше. В рамках Ассамблеи состоится избрание нового президента МПС. Основной темой общих дебатов станет укрепление надлежащего управления и расширение возможностей для сообществ через инклюзивность, доверие и равные возможности.
Папуашвили выступит на общих дебатах и примет участие в выборах президента Межпарламентского союза. В рамках визита он также проведет двусторонние встречи.
В состав парламентской делегации Грузии под руководством Папуашвили вошли председатель комитета по внешним связям парламента Николоз Самхарадзе и председатель комитета по вопросам образования, науки и молодежи Мариам Лашхи.