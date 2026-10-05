https://sputnik-georgia.ru/20261005/gruziya-i-indiya-namereny-aktivnee-ispolzovat-potentsial-sotrudnichestva-v-sfere-torgovli-300981885.html

Грузия и Индия намерены активнее использовать потенциал сотрудничества в сфере торговли

Грузия и Индия намерены активнее использовать потенциал сотрудничества в сфере торговли

Sputnik Грузия

На встрече было подчеркнуто особое значение открытия посольства Индии в Тбилиси для дальнейшего углубления двусторонних отношений 05.10.2026, Sputnik Грузия

2026-10-05T16:07+0400

2026-10-05T16:07+0400

2026-10-05T16:07+0400

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индия

ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Важность реализации существующего потенциала в сфере торговли обсудили премьер-министр Ираклий Кобахидзе с чрезвычайным и полномочным послом Индии в Грузии Амитом Кумаром Мишрой, сообщили в администрации правительства. Премьер поздравил дипломата с назначением на должность и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности. На встрече было подчеркнуто особое значение открытия посольства Индии в Тбилиси для дальнейшего углубления двусторонних отношений. Стороны обсудили вопросы экономического сотрудничества между Индией и Грузией. Также было отмечено конструктивное сотрудничество двух стран в рамках международных организаций и необходимость усиления координации в многосторонних форматах. Речь шла о сотрудничестве в сферах туризма, культуры и образования. Было отмечено увеличение числа туристов из Индии, а также растущий интерес индийских студентов к обучению в высших учебных заведениях Грузии. Грузия и Индия установили дипломатические отношения 28 сентября 1992 года. На февраль 2026 года 23 930 граждан Индии имели ВНЖ в Грузии, большинство из них – студенты. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, экономика, индия, ираклий кобахидзе