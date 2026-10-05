Грузия и Индия намерены активнее использовать потенциал сотрудничества в сфере торговли
© Courtesy of Irakli KobakhidzeПремьер-министр Ираклий Кобахидзе на встрече с чрезвычайным и полномочным послом Индии в Грузии Амитом Кумаром Мишрой
© Courtesy of Irakli Kobakhidze
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На встрече было подчеркнуто особое значение открытия посольства Индии в Тбилиси для дальнейшего углубления двусторонних отношений
ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Важность реализации существующего потенциала в сфере торговли обсудили премьер-министр Ираклий Кобахидзе с чрезвычайным и полномочным послом Индии в Грузии Амитом Кумаром Мишрой, сообщили в администрации правительства.
Премьер поздравил дипломата с назначением на должность и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.
© Courtesy of Irakli KobakhidzeПремьер-министр Ираклий Кобахидзе на встрече с чрезвычайным и полномочным послом Индии в Грузии Амитом Кумаром Мишрой
Премьер-министр Ираклий Кобахидзе на встрече с чрезвычайным и полномочным послом Индии в Грузии Амитом Кумаром Мишрой
© Courtesy of Irakli Kobakhidze
На встрече было подчеркнуто особое значение открытия посольства Индии в Тбилиси для дальнейшего углубления двусторонних отношений.
Стороны обсудили вопросы экономического сотрудничества между Индией и Грузией. Также было отмечено конструктивное сотрудничество двух стран в рамках международных организаций и необходимость усиления координации в многосторонних форматах.
© Courtesy of Irakli KobakhidzeПремьер-министр Ираклий Кобахидзе на встрече с чрезвычайным и полномочным послом Индии в Грузии Амитом Кумаром Мишрой
Премьер-министр Ираклий Кобахидзе на встрече с чрезвычайным и полномочным послом Индии в Грузии Амитом Кумаром Мишрой
© Courtesy of Irakli Kobakhidze
Речь шла о сотрудничестве в сферах туризма, культуры и образования. Было отмечено увеличение числа туристов из Индии, а также растущий интерес индийских студентов к обучению в высших учебных заведениях Грузии.
Грузия и Индия установили дипломатические отношения 28 сентября 1992 года. На февраль 2026 года 23 930 граждан Индии имели ВНЖ в Грузии, большинство из них – студенты.