https://sputnik-georgia.ru/20261005/gruziya-voshla-v-top-10-evropy-po-doveriyu-k-parlamentu-300974140.html

Грузия вошла в топ-10 Европы по доверию к парламенту

Грузия вошла в топ-10 Европы по доверию к парламенту

Sputnik Грузия

Исследование, согласно информации "Грузинской мечты", проводилось в рамках проекта "Евромонитор", предусматривающего масштабные опросы общественного мнения... 05.10.2026, Sputnik Грузия

2026-10-05T15:06+0400

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ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Грузия вошла в первую десятку европейских стран по уровню доверия к парламенту, поднявшись с 16-го места, заявила правящая партия "Грузинская мечта", ссылаясь на результаты исследования Еврокомиссии. Согласно индексу доверия к парламентам за 2025 год, Грузия опережает 23 страны–члена ЕС и НАТО. В их числе Германия, Великобритания, Нидерланды, Италия, Франция, Испания, Польша, Чехия, Румыния, Греция, Венгрия, Хорватия и Словения. По предыдущей, то есть за 2024 год, оценке, Грузия по уровню доверия к парламенту занимала 16-е место в Европе. "Парламент Грузии получил новую историческую максимальную оценку и продвинулся в первую десятку Европы", – говорится в информации, распространенной партией. Исследование, согласно информации "Грузинской мечты", проводилось в рамках проекта "Евромонитор", предусматривающего масштабные опросы общественного мнения почти в 40 европейских странах. Полученные данные используются для формирования индексов доверия. "Евробарометр" используется Еврокомиссией, Европарламентом и другими институтами и агентствами ЕС для регулярного мониторинга общественного мнения по политическим, социальным и связанным с ЕС вопросам. В распространенной информации также отмечается, что проект "Евробарометр" был запущен в 1974 году в рамках Еврокомиссии и с тех пор значительно расширился, став источником данных для исследователей, экспертов, СМИ и широкой общественности. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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