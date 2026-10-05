https://sputnik-georgia.ru/20261005/gruziya-zakupit-poezda-na-250-millionov-lari-300931882.html

Грузия закупит поезда на 250 миллионов лари

Грузия закупит поезда на 250 миллионов лари

Sputnik Грузия

В 2027 году Грузия планирует обновить железнодорожный парк, закупив 45 грузовых электровозов и 10 пассажирских поездов 05.10.2026, Sputnik Грузия

2026-10-05T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Грузия в рамках развития Среднего коридора приобретет 45 новых магистральных грузовых электровозов, говорится в первоначальном проекте бюджета на следующий год.Кроме того, в 2027 году запланирована покупка дополнительно 10 пассажирских поездов, а также строительство электрической подстанции в рамках институционального укрепления железной дороги.Для осуществления этих планов в бюджете Грузии предусмотрены расходы в размере 250 миллионов лари.Средний коридорТранскаспийский международный транспортный маршрут (Средний коридор) был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии. Маршрут коридора в настоящее время проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу.Грузия подключилась к Среднему коридору в 2022 году. Инициатором включения Грузии в коридор как части транзитного пути выступила Турция. Развитие транзитных путей через Грузию — один из наиболее важных приоритетов правительства страны, которое вкладывает значительные средства в это направление.Транзитная роль Грузии имеет особое значение для развития экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток–Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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