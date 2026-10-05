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Иностранный эксперт поможет Грузии принять меры по спасению пещерного комплекса Вардзия

Иностранный эксперт поможет Грузии принять меры по спасению пещерного комплекса Вардзия

Sputnik Грузия

Скальный комплекс Вардзия постоянно подвергается естественным эрозионным процессам, а высокая сейсмическая активность региона создает дополнительную угрозу 05.10.2026, Sputnik Грузия

2026-10-05T19:10+0400

2026-10-05T19:10+0400

2026-10-05T19:10+0400

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национальное агентство охраны культурного наследия

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ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Международный эксперт, инженер-геолог, профессор Клаудио Марготини совместно с грузинскими специалистами провел детальную диагностику уникального пещерного комплекса Вардзия, находящегося под постоянным воздействием эрозии и сейсмических рисков и наметил неотложные консервационные мероприятия, сообщило Национальное агентство по охране культурного наследия Грузии. Скальный комплекс Вардзия постоянно подвергается естественным эрозионным процессам, а высокая сейсмическая активность региона создает дополнительную угрозу структурной целостности памятника. Несмотря на мероприятия, проведенные с целью снижения рисков камнепадов и оползневых процессов, памятник нуждается в постоянном мониторинге, надзоре и соответствующих консервационных вмешательствах. Марготини посетил Вардзия по приглашению Национального агентства по охране культурного наследия Грузии с 29 сентября по 1 октября. Он оценил состояние консервации скального комплекса Вардзия и совместно со специалистами Агентства обсудил потребности в структурных исследованиях и укрепительных мероприятиях на памятнике. В рабочем процессе принимали участие генеральный директор Агентства по охране культурного наследия Грузии Теа Ониани, замгениректора Паата Гаприндашвили, главный архитектор-реставратор агентства Лаша Шартава, специалисты агентства и начальник управления инженерной геологии стихийных процессов и гидрологии департамента геологии Национального агентства окружающей среды Георгий Гаприндашвили. Марготини активно сотрудничает с Национальным агентством по охране культурного наследия Грузии с 2014 года. Под его руководством на скальных памятниках Грузии был реализован ряд важных проектов, включая полномасштабную диагностику пород Вардзия, устройство систем мониторинга, размещение защитных сеток на участках высокого риска и масштабные реабилитационно-укрепительные работы. Пещерный монастырский комплекс Вардзия был построен в XII веке во времена правления царя Георгия III и его дочери, царицы Тамар. Первые пещеры в Вардзия появились при правлении Георгия III (1156-1184). Вардзия расположена в муниципалитете Аспиндза, примерно в 60 километрах от Ахалцихе. Помимо самого монастырского комплекса, в ущелье также находятся несколько других пещерных комплексов, крепость и храмы. В разных частях комплекса насчитывается от трех до 13 уровней и до 600 помещений, включая склады, трапезные, церкви, погреба, часовни и жилые кельи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

вардзия

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грузия, новости, общество, вардзия, национальное агентство охраны культурного наследия