https://sputnik-georgia.ru/20261005/krupneyshiy-v-gruzii-arochnyy-most-stroyat-na-trasse-kveshetikobi-300986112.html

Крупнейший в Грузии арочный мост строят на трассе Квешети–Коби

Крупнейший в Грузии арочный мост строят на трассе Квешети–Коби

Sputnik Грузия

Строительство осуществляется Департаментом автомобильных дорог Грузии при финансовой поддержке Европейского банка реконструкции и развития и Азиатского банка... 05.10.2026, Sputnik Грузия

2026-10-05T23:31+0400

2026-10-05T23:31+0400

2026-10-05T23:31+0400

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ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. В Грузии строят крупнейший в стране арочный мост, который станет частью новой дороги Квешети–Коби, ведущей к грузино-российской границе, сообщили в Министерстве инфраструктуры Грузии. Длина моста составит более 400 метров, высота над дном ущелья — 166 метров, а длина арки — 300 метров. Мост является одним из самых сложных инженерных сооружений проекта. Соединить две части арки планируется к концу октября. После завершения строительства арки на ней установят опоры моста, а затем — пролетное строение. Проект Квешети–Коби предусматривает строительство 23-километровой двухполосной асфальтобетонной дороги, пяти мостов и пяти тоннелей, а также реконструкцию одного существующего моста. Из пяти новых мостов работы ведутся на четырех, строительство одного уже завершено. Новая трасса станет частью дороги, ведущей из Тбилиси через Казбеги к российской границе, и должна сделать движение в направлении России более безопасным и надежным, а также помочь решить проблему ограничений движения зимой. Уже завершена проходка основного 9-километрового тоннеля и тоннеля той же длины, предназначенного для эвакуации. В основном тоннеле изготовлены вентиляционные панели, а в эвакуационном завершена железобетонная облицовка. Сейчас устанавливаются электромеханические системы. Кроме того, завершены проходка и железобетонная облицовка тоннелей длиной 1,5 км и 500 метров. Новая дорога также улучшит круглогодичное транспортное сообщение и доступ к необходимым услугам для жителей около десяти сел Хадской долины, отмечают в министерстве. Дорога в Россию Участок Квешети–Коби – один из важнейших участков автомагистрали Север–Юг. Согласно проекту, предусмотрено строительство двухполосной асфальтобетонной дороги с пятью мостами и пятью тоннелями и ремонт одного моста, а также строительство пятикилометровой дороги к горнолыжному курорту Гудаури. Один из важнейших компонентов проекта – 9-километровый главный тоннель и эвакуационный тоннель такой же длины – уже полностью завершен. Благодаря новой дороге автомагистраль Мцхета–Степанцминда–Ларс (т. н. Военно-Грузинская дорога) больше не придется закрывать, в результате чего увеличится грузооборот, а жители порядка десяти сел ущелья Хада зимой сохранят связь с внешним миром. После того как новая дорога будет введена в эксплуатацию, существенно сократится время в пути. Если сейчас путь от Квешети до Коби занимает около часа (зимой дольше), то после завершения проекта время в пути составит всего 15 минут. Время в пути от Тбилиси до Гудаури сократится с 2 часов до 1,5 часа, а до Степанцминда (главный город Казбегского района) – с 2,5 часа до 1 часа и 45 минут. Проект новой дороги был утвержден в 2019 году. В сентябре 2021 года китайская компания China Railway 23rd Bureau Group Co приступила к строительству. Строительство осуществляется Департаментом автомобильных дорог Грузии при финансовой поддержке Европейского банка реконструкции и развития и Азиатского банка развития. Стоимость проекта – 1,2 миллиарда лари. Трасса Мцхета–Степанцминда–Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А КПП "Дариали" – "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, экономика, новости, казбеги, гудаури, тбилиси, европейский банк реконструкции и развития