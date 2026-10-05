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https://sputnik-georgia.ru/20261005/kurs-lari-na-ponedelnik--26039-gel-300944774.html
Курс лари на понедельник – 2,6039 GEL/$
Курс лари на понедельник – 2,6039 GEL/$
Sputnik Грузия
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0003 лари по отношению к доллару 05.10.2026, Sputnik Грузия
2026-10-05T09:48+0400
2026-10-05T09:48+0400
грузия
экономика
лари
национальный банк грузии
доллар
курс лари к доллару на сегодня в грузии
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ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 5 октября в размере 2,6039 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0003 лари по отношению к доллару.
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грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии
грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии

Курс лари на понедельник – 2,6039 GEL/$

09:48 05.10.2026
© photo: Sputnik / StringerОбменный пункт
Обменный пункт - Sputnik Грузия, 1920, 05.10.2026
© photo: Sputnik / Stringer
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По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0003 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 5 октября в размере 2,6039 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0003 лари по отношению к доллару.
© SputnikКросс-курс основных валют на 5 октября
Кросс-курс основных валют на 5 октября - Sputnik Грузия, 1920, 03.10.2026
Кросс-курс основных валют на 5 октября
© Sputnik
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