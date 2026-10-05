https://sputnik-georgia.ru/20261005/neizvestnoe-veschestvo-v-alkogole-mvd-gruzii-rassleduet-intoksikatsiyu-studentov-300976542.html

Неизвестное вещество в алкоголе? МВД Грузии расследует возможную интоксикацию студентов

Неизвестное вещество в алкоголе? МВД Грузии расследует возможную интоксикацию студентов

Sputnik Грузия

Сообщается, что на вечеринку пришел посторонний человек, который, предположительно, добавил в алкогольный напиток неизвестное вещество 05.10.2026, Sputnik Грузия

2026-10-05T13:00+0400

2026-10-05T13:00+0400

2026-10-05T13:16+0400

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ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии начало расследование после сообщений о возможной интоксикации студентов Кавказского университета на приветственной вечеринке (Welcome Party) в Тбилиси, сообщает Первый канал. По распространенной информации, после вечеринки несколько студентов были доставлены в медицинские учреждения. По имеющимся данным, в одну из клиник доставили около пяти пациентов. Также сообщается, что на вечеринку пришел посторонний человек, который, предположительно, добавил в алкогольный напиток неизвестное вещество. Расследование ведется по статье 124 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает ответственность за "причинение по неосторожности менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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