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Нобелевскую премию по медицине присудили за открытия в области оптогенетики

Нобелевскую премию по медицине присудили за открытия в области оптогенетики

Sputnik Грузия

Лауреатами 2026 года стали Карл Дейссерот, Георг Нагель и Петер Хегеман, чей метод позволяет управлять активностью отдельных нервных клеток с помощью света и... 05.10.2026, Sputnik Грузия

2026-10-05T14:28+0400

2026-10-05T14:28+0400

2026-10-05T14:35+0400

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ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Нобелевскую премию 2026 года по медицине и физиологии присудили ученым Карлу Дейссероту, Георгу Нагелю и Петеру Хегеману, сообщается на официальном сайте премии.Трое ученых были отмечены высокой наградой за открытия в области оптогенетики.Отмечается, что оптогенетика позволяет включать или выключать активность отдельных нервных клеток в живом мозге. Этот метод сейчас используется в лабораториях по всему миру для раскрытия тайн мозга."Петер Хегеман и Георг Нагель открыли белок, каналородопсин, в одноклеточной водоросли. Карл Дейссерот превратил этот белок в управляемый светом переключатель для нервных клеток. Лауреаты заложили основу новой эры в нейробиологии", – говорится в сообщении.Благодаря оптогенетике исследователям удалось выявить нейронные цепи, управляющие конкретными воспоминаниями, чувствами и поведением, которые связаны с неврологическими и психиатрическими расстройствами.В клинической медицине этот метод применяется, в частности, для восстановления зрения у людей с его нарушениями.Дейссерот – американский нейробиолог, профессор биоинженерии, психиатрии и поведенческих наук в Стэнфордском университете, а также исследователь Медицинского института Говарда Хьюза.Хегеман – немецкий биохимик и биофизик, профессор Берлинского университета имени Гумбольдта.Нагель – также немецкий биофизик, профессор кафедры нейрофизиологии Вюрцбургского университета.Годом ранее лауреатами Нобелевской премии по медицине и физиологии стали ученые Мэри Брунков, Фред Рамсделл и Шимон Сакагучи, удостоенные награды за исследования в области иммунитета – в частности, так называемой периферической иммунной толерантности, молекулярно-клеточного механизма, играющего важную роль в защите организма от аутоиммунных заболеваний.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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