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Открыт сайт Всероссийского диктанта по грузинскому языку
Открыт сайт Всероссийского диктанта по грузинскому языку
Sputnik Грузия
Организаторы планируют сделать диктант регулярным, привлекая к его проведению грузинские автономии, образовательные учреждения и региональные организации по... 05.10.2026, Sputnik Грузия
2026-10-05T18:09+0400
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ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Сайт Всероссийского диктанта по грузинскому языку dedaena.ru уже доступен к просмотру, говорится в заявлении Федеральная Грузинская национально-культурная автономия в России. Первый всероссийский диктант по грузинскому языку пройдет 17 октября в онлайн- и офлайн-форматах, сообщили организаторы мероприятия. Проект запускает Грузинская ФНКА совместно с Домом народов России.На данный момент портал работает в тестовом режиме, но мы будем постоянно его дополнять и улучшать, говорится в сообщении организаторов. Что уже доступно на сайте:Мероприятие будет проводиться на грузинском и русском языках. Принять участие смогут все желающие независимо от уровня владения грузинским языком.К реализации проекта планируется привлечь территориальные управления ФАДН России, местные грузинские национально-культурные автономии, региональные отделения Ассамблеи народов России, Дома дружбы, образовательные учреждения и другие профильные организации.Как отметил представитель Грузинской ФНКА России Давид Цецхладзе, запуску проекта предшествует первое празднование Дня языков народов России. Он будет отмечаться ежегодно 8 сентября."Новый диктант станет достойным вкладом в укрепление языкового многообразия нашей страны", – заявил Цецхладзе.Организаторы планируют сделать Всероссийский диктант по грузинскому языку регулярным проектом и проводить его несколько раз в год.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, россия, общество, грузинский язык, грузино-российские отношения
грузия, россия, общество, грузинский язык, грузино-российские отношения
Открыт сайт Всероссийского диктанта по грузинскому языку
Организаторы планируют сделать диктант регулярным, привлекая к его проведению грузинские автономии, образовательные учреждения и региональные организации по всей России
ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik.
Сайт Всероссийского диктанта по грузинскому языку dedaena.ru
уже доступен к просмотру, говорится в заявлении Федеральная Грузинская национально-культурная автономия в России.
Первый всероссийский диктант по грузинскому языку пройдет 17 октября в онлайн- и офлайн-форматах, сообщили организаторы мероприятия. Проект запускает Грузинская ФНКА совместно с Домом народов России.
На данный момент портал работает в тестовом режиме, но мы будем постоянно его дополнять и улучшать, говорится в сообщении организаторов.
Что уже доступно на сайте:
Офлайн-формат
: Узнайте, в каком городе и на какой площадке можно написать диктант лично.
Онлайн-формат:
Инструкция для тех, кто хочет присоединиться к акции дистанционно.
Тесты:
Проверьте свои знания прямо сейчас! Раздел будет пополняться новыми заданиями.
Мероприятие будет проводиться на грузинском и русском языках. Принять участие смогут все желающие независимо от уровня владения грузинским языком.
К реализации проекта планируется привлечь территориальные управления ФАДН России, местные грузинские национально-культурные автономии, региональные отделения Ассамблеи народов России, Дома дружбы, образовательные учреждения и другие профильные организации.
Как отметил представитель Грузинской ФНКА России Давид Цецхладзе, запуску проекта предшествует первое празднование Дня языков народов России. Он будет отмечаться ежегодно 8 сентября.
"Новый диктант станет достойным вкладом в укрепление языкового многообразия нашей страны", – заявил Цецхладзе.
Организаторы планируют сделать Всероссийский диктант по грузинскому языку регулярным проектом и проводить его несколько раз в год.