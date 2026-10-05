https://sputnik-georgia.ru/20261005/peskov-reshenie-o-rabote-diplomatov-v-kieve-ostaetsya-za-stranami-chi-missii-tam-nakhodyatsya-300979685.html
Песков: решение о работе дипломатов в Киеве остается за странами, чьи миссии там находятся
Песков: решение о работе дипломатов в Киеве остается за странами, чьи миссии там находятся
Sputnik Грузия
Заявление пресс-секретаря российского лидера последовало после того, как в минувшую субботу МИД РФ повторно призвал иностранных граждан и зарубежных дипломатов... 05.10.2026, Sputnik Грузия
2026-10-05T14:18+0400
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обострение ситуации вокруг украины
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мид россии
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ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Решения о работе зарубежных дипломатов в Киеве остаются за теми странами, дипломатические представительства которых находятся в украинской столице, заявил в понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Продолжается специальная военная операция. Действительно, наше министерство иностранных дел и министерство обороны неоднократно выступали с соответствующими оповещениями. Решение за теми странами, которые имеют в Киеве свои дипломатические представительства", – сказал Песков.Он уточнил, что российские военные продолжат свою работу.В минувшую субботу МИД РФ выступил с предупреждением для иностранных граждан и зарубежных дипломатов в Киеве, призвав их покинуть город и отказаться от посещения Украины. В МИД РФ уточнили, что это предупреждение является повторным.Ведомство также призвало самих украинцев не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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украина, обострение ситуации вокруг украины, россия, в мире, киев, дмитрий песков, мид россии
украина, обострение ситуации вокруг украины, россия, в мире, киев, дмитрий песков, мид россии
Песков: решение о работе дипломатов в Киеве остается за странами, чьи миссии там находятся
14:18 05.10.2026 (обновлено: 14:33 05.10.2026)
Заявление пресс-секретаря российского лидера последовало после того, как в минувшую субботу МИД РФ повторно призвал иностранных граждан и зарубежных дипломатов покинуть украинскую столицу
ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Решения о работе зарубежных дипломатов в Киеве остаются за теми странами, дипломатические представительства которых находятся в украинской столице, заявил в понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Продолжается специальная военная операция. Действительно, наше министерство иностранных дел и министерство обороны неоднократно выступали с соответствующими оповещениями. Решение за теми странами, которые имеют в Киеве свои дипломатические представительства", – сказал Песков.
Он уточнил, что российские военные продолжат свою работу.
В минувшую субботу МИД РФ выступил с предупреждением для иностранных граждан и зарубежных дипломатов в Киеве, призвав их покинуть город и отказаться от посещения Украины. В МИД РФ уточнили, что это предупреждение является повторным.
Ведомство также призвало самих украинцев не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры.