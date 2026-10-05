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Политическая борьба в Грузии переместилась в Конституционный суд
Политическая борьба в Грузии переместилась в Конституционный суд
Sputnik Грузия
Правящая партия "Грузинская мечта" добивается признания неконституционными и запрета деятельности сразу нескольких оппозиционных партий. 05.10.2026, Sputnik Грузия
2026-10-05T11:31+0400
2026-10-05T11:31+0400
2026-10-05T11:31+0400
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В сентябре список расширился: к четырем политическим силам, против которых уже был подан иск, добавилась партия экс-премьера Георгия Гахария "За Грузию".Среди тех политических организаций, деятельность которых власти решили запретить ранее, – "Единое национальное движение", "Коалиция за перемены", "Сильная Грузия – Лело" и "Федералисты" .В правящей партии утверждают, что эти политические силы действуют против конституционного строя страны. Оппозиция считает происходящее попыткой устранить политических конкурентов. Теперь решение должен принять Конституционный суд Грузии.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, политика, оппозиция, грузия, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, политика, оппозиция, грузия, видео
Политическая борьба в Грузии переместилась в Конституционный суд
Правящая партия "Грузинская мечта" добивается признания неконституционными и запрета деятельности сразу нескольких оппозиционных партий.
В сентябре список расширился: к четырем политическим силам, против которых уже был подан иск, добавилась партия экс-премьера Георгия Гахария "За Грузию".
Среди тех политических организаций, деятельность которых власти решили запретить ранее, – "Единое национальное движение", "Коалиция за перемены", "Сильная Грузия – Лело" и "Федералисты" .
В правящей партии утверждают, что эти политические силы действуют против конституционного строя страны. Оппозиция считает происходящее попыткой устранить политических конкурентов. Теперь решение должен принять Конституционный суд Грузии.