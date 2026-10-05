https://sputnik-georgia.ru/20261005/politicheskaya-borba-v-gruzii-peremestilas-v-konstitutsionnyy-sud-300972981.html

Политическая борьба в Грузии переместилась в Конституционный суд

Политическая борьба в Грузии переместилась в Конституционный суд

Sputnik Грузия

Правящая партия "Грузинская мечта" добивается признания неконституционными и запрета деятельности сразу нескольких оппозиционных партий. 05.10.2026, Sputnik Грузия

2026-10-05T11:31+0400

2026-10-05T11:31+0400

2026-10-05T11:31+0400

видео

видео-новости из грузии

мультимедиа

политика

оппозиция

грузия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/0a/05/300972630_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2f29caa0fef1497d895da3b490eff616.jpg

В сентябре список расширился: к четырем политическим силам, против которых уже был подан иск, добавилась партия экс-премьера Георгия Гахария "За Грузию".Среди тех политических организаций, деятельность которых власти решили запретить ранее, – "Единое национальное движение", "Коалиция за перемены", "Сильная Грузия – Лело" и "Федералисты" .В правящей партии утверждают, что эти политические силы действуют против конституционного строя страны. Оппозиция считает происходящее попыткой устранить политических конкурентов. Теперь решение должен принять Конституционный суд Грузии.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, политика, оппозиция, грузия, видео