https://sputnik-georgia.ru/20261005/spros-na-kvartiry-v-batumi-prodolzhaet-rasti--novye-dannye-300963027.html

Спрос на квартиры в Батуми продолжает расти – новые данные

Спрос на квартиры в Батуми продолжает расти – новые данные

Sputnik Грузия

Продажи новостроек сократились на 6,3%, а старых квартир – выросли на 31,4% 05.10.2026, Sputnik Грузия

2026-10-05T10:52+0400

2026-10-05T10:52+0400

2026-10-05T11:14+0400

грузия

новости

экономика

батуми

недвижимость

недвижимость в грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/09/282123590_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_d4551504e93ab6abdd0cb43d41d385fc.jpg

ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Спрос на квартиры в черноморском курортном городе Батуми (Аджарская АР) в августе 2026 года сократился на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года – продано 1 235 квартир, сообщается в обзоре компании Colliers Georgia. Согласно обзору, за отчетный период объем рынка вырос на 2,9% и составил 81 миллион долларов. По данным компании, продажи новостроек сократились на 6,3%, а старых квартир – выросли на 31,4%. Снижение количества сделок в новых проектах было зафиксировано только на первичном рынке (-24,2%), тогда как на вторичном рынке этот показатель вырос на 15,1%. Средневзвешенная цена квартир в новостройках в Батуми в прошлом месяце выросла на 1,2% и составила 1 386 долларов за квадратный метр. На первичном рынке этот показатель снизился на 16,3%, тогда как на вторичном рынке, наоборот, зафиксирован рост на 12,8%. Снижение цены на первичном рынке объясняется одновременной регистрацией сделок по одному из дорогостоящих проектов в августе 2025 года. Без учета этого проекта средневзвешенная цена на первичном рынке выросла на 1,2%. По данным компании, в 2025 году в Батуми было продано 16 596 квартир, что на 14,9% больше, чем в 2024 году. Объем рынка увеличился на 32,6% и составил 978,6 миллиона долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

батуми

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, батуми, недвижимость, недвижимость в грузии