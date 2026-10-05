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Спрос на квартиры в Батуми продолжает расти – новые данные
Спрос на квартиры в Батуми продолжает расти – новые данные
Sputnik Грузия
Продажи новостроек сократились на 6,3%, а старых квартир – выросли на 31,4% 05.10.2026, Sputnik Грузия
2026-10-05T10:52+0400
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ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Спрос на квартиры в черноморском курортном городе Батуми (Аджарская АР) в августе 2026 года сократился на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года – продано 1 235 квартир, сообщается в обзоре компании Colliers Georgia. Согласно обзору, за отчетный период объем рынка вырос на 2,9% и составил 81 миллион долларов. По данным компании, продажи новостроек сократились на 6,3%, а старых квартир – выросли на 31,4%. Снижение количества сделок в новых проектах было зафиксировано только на первичном рынке (-24,2%), тогда как на вторичном рынке этот показатель вырос на 15,1%. Средневзвешенная цена квартир в новостройках в Батуми в прошлом месяце выросла на 1,2% и составила 1 386 долларов за квадратный метр. На первичном рынке этот показатель снизился на 16,3%, тогда как на вторичном рынке, наоборот, зафиксирован рост на 12,8%. Снижение цены на первичном рынке объясняется одновременной регистрацией сделок по одному из дорогостоящих проектов в августе 2025 года. Без учета этого проекта средневзвешенная цена на первичном рынке выросла на 1,2%. По данным компании, в 2025 году в Батуми было продано 16 596 квартир, что на 14,9% больше, чем в 2024 году. Объем рынка увеличился на 32,6% и составил 978,6 миллиона долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, экономика, батуми, недвижимость, недвижимость в грузии
грузия, новости, экономика, батуми, недвижимость, недвижимость в грузии
Спрос на квартиры в Батуми продолжает расти – новые данные
10:52 05.10.2026 (обновлено: 11:14 05.10.2026)
Продажи новостроек сократились на 6,3%, а старых квартир – выросли на 31,4%
ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Спрос на квартиры в черноморском курортном городе Батуми (Аджарская АР) в августе 2026 года сократился на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года – продано 1 235 квартир, сообщается в обзоре компании Colliers Georgia.
Согласно обзору, за отчетный период объем рынка вырос на 2,9% и составил 81 миллион долларов.
Доля иностранных покупателей в сделках с недвижимостью по старым и новым проектам превысила долю грузинских покупателей и составила 52%.
По данным компании, продажи новостроек сократились на 6,3%, а старых квартир – выросли на 31,4%.
Снижение количества сделок в новых проектах было зафиксировано только на первичном рынке (-24,2%), тогда как на вторичном рынке этот показатель вырос на 15,1%.
Средневзвешенная цена квартир в новостройках в Батуми в прошлом месяце выросла на 1,2% и составила 1 386 долларов за квадратный метр.
На первичном рынке этот показатель снизился на 16,3%, тогда как на вторичном рынке, наоборот, зафиксирован рост на 12,8%. Снижение цены на первичном рынке объясняется одновременной регистрацией сделок по одному из дорогостоящих проектов в августе 2025 года. Без учета этого проекта средневзвешенная цена на первичном рынке выросла на 1,2%.
По данным компании, в 2025 году в Батуми было продано 16 596 квартир, что на 14,9% больше, чем в 2024 году. Объем рынка увеличился на 32,6% и составил 978,6 миллиона долларов.