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"Тбилисоба" - 2026": Каладзе наградил 32 жителей столицы званием почетного гражданина
"Тбилисоба" - 2026": Каладзе наградил 32 жителей столицы званием почетного гражданина
Sputnik Грузия
Вместе с удостоверяющим звание документом Каладзе вручил награжденным символический ключ от столицы 05.10.2026, Sputnik Грузия
2026-10-05T11:46+0400
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ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе в рамках празднования Дня города "Тбилисоба" вручил на торжественной церемонии награждения звание "Почетного гражданина города" 32 жителям столицы.В этом году празднование Дня города прошло 3 и 4 октября сразу в пяти местах: в парке Рике, на площадях Орбелиани и Гудиашвили, в ущелье Легвтахеви, на площади Европы и у Метехского моста.Звание "Почетный гражданин Тбилиси" в этом году получили олимпийская чемпионка Нино Салуквадзе, журналист Нугзар Рухадзе, президент НОК Грузии Лери Хабелов, профессор-хирург Ива Кузанов, актриса Кира Андроникашвили и певец Тариел Онашвили.Вместе с удостоверяющим звание документом Каладзе вручил награжденным символический ключ от столицы.С 2018 года "Тбилисоба" ежегодно проводится в первый выходной октября, а не в конце месяца, как было принято ранее. Лишь дважды празднование Дня города отменялось: в 2020 году – из-за пандемии коронавируса, и в 2021-м – из-за трагедии в Батуми, где произошло обрушение жилого дома, повлекшее жертвы. Впервые День города в Тбилиси отметили в октябре 1979 года. Из-за сложного социально-экономического периода в истории Грузии праздник не отмечался с 1989 по 1994 год, а с 1995 года его возродили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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тбилисоба, тбилисоба 2026, грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе, нино салуквадзе, лери хабелов
"Тбилисоба" - 2026": Каладзе наградил 32 жителей столицы званием почетного гражданина
Вместе с удостоверяющим звание документом Каладзе вручил награжденным символический ключ от столицы
ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе в рамках празднования Дня города "Тбилисоба" вручил на торжественной церемонии награждения звание "Почетного гражданина города" 32 жителям столицы.
В этом году празднование Дня города прошло 3 и 4 октября сразу в пяти местах: в парке Рике, на площадях Орбелиани и Гудиашвили, в ущелье Легвтахеви, на площади Европы и у Метехского моста.
Звание "Почетный гражданин Тбилиси" в этом году получили олимпийская чемпионка Нино Салуквадзе, журналист Нугзар Рухадзе, президент НОК Грузии Лери Хабелов, профессор-хирург Ива Кузанов, актриса Кира Андроникашвили и певец Тариел Онашвили.
Вместе с удостоверяющим звание документом Каладзе вручил награжденным символический ключ от столицы.
С 2018 года "Тбилисоба" ежегодно проводится в первый выходной октября, а не в конце месяца, как было принято ранее. Лишь дважды празднование Дня города отменялось: в 2020 году – из-за пандемии коронавируса, и в 2021-м – из-за трагедии в Батуми, где произошло обрушение жилого дома, повлекшее жертвы.
Впервые День города в Тбилиси отметили в октябре 1979 года. Из-за сложного социально-экономического периода в истории Грузии праздник не отмечался с 1989 по 1994 год, а с 1995 года его возродили.