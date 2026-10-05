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Тбилисоба-2026: праздник любимого города – видео
Тбилисоба-2026: праздник любимого города – видео
Sputnik Грузия
Два дня музыки, грузинской кухни и большого городского праздника В эти выходные столица Грузии отметила "Тбилисоба" – самое яркое и любимое событие города 05.10.2026, Sputnik Грузия
2026-10-05T14:07+0400
2026-10-05T14:07+0400
2026-10-05T14:31+0400
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В этом году праздничные площадки развернулись сразу в нескольких местах исторического центра. Гостей ждали концерты, фестивали грузинской кухни, мастер-классы, ярмарки и развлечения для детей.На площади Европы и Метехском мосту прошли выставка автомобилей и мотофестиваль, на котором назвали обладателей лучших байков. В парке Рике были организованы спортивные состязания среди молодежи.На два дня старый Тбилиси превратился в одну большую праздничную площадку – шумную, яркую и по-тбилисски гостеприимную.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, тбилисоба, праздник, видеоклуб , видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, тбилисоба, праздник, видеоклуб , видео
Тбилисоба-2026: праздник любимого города – видео
14:07 05.10.2026 (обновлено: 14:31 05.10.2026)
Два дня музыки, грузинской кухни и большого городского праздника В эти выходные столица Грузии отметила "Тбилисоба" – самое яркое и любимое событие города
В этом году праздничные площадки развернулись сразу в нескольких местах исторического центра. Гостей ждали концерты, фестивали грузинской кухни, мастер-классы, ярмарки и развлечения для детей.
На площади Европы и Метехском мосту прошли выставка автомобилей и мотофестиваль, на котором назвали обладателей лучших байков. В парке Рике были организованы спортивные состязания среди молодежи.
На два дня старый Тбилиси превратился в одну большую праздничную площадку – шумную, яркую и по-тбилисски гостеприимную.