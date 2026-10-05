Тбилисоба-2026: самый яркий и любимый праздник столицы Грузии - фото
В эти выходные центр столицы Грузии превратился в один большой праздник.
В эти выходные центр столицы Грузии превратился в один большой праздник.
Два дня в историческом центре Тбилиси отмечали "Тбилисоба".
Два дня в историческом центре Тбилиси отмечали "Тбилисоба".
Этот праздник города любят все без исключения.
Этот праздник города любят все без исключения.
"Тбилисоба" всегда проходит шумно и весело.
"Тбилисоба" всегда проходит шумно и весело.
На улицах работает множество кафе, повсюду можно увидеть людей за столиками.
На улицах работает множество кафе, повсюду можно увидеть людей за столиками.
Главное угощение на "Тбилисоба" - это конечно же, блюда грузинской кухни.
Главное угощение на "Тбилисоба" - это конечно же, блюда грузинской кухни.
На празднике также проходят мастер-классы по приготовлению грузинских блюд и чурчхел.
На празднике также проходят мастер-классы по приготовлению грузинских блюд и чурчхел.
Можно бесплатно посетить и спортивные состязания среди молодежи.
Можно бесплатно посетить и спортивные состязания среди молодежи.
Огромное число зрителей собирают поединки борцов, которые соревнуются между собой в чидаоба - грузинской борьбе.
Огромное число зрителей собирают поединки борцов, которые соревнуются между собой в чидаоба - грузинской борьбе.
Выставка автомобилей и мотофестиваль на Метехском мосту уже стали традиционными для "Тбилисоба".
Выставка автомобилей и мотофестиваль на Метехском мосту уже стали традиционными для "Тбилисоба".
В этом году в центре Тбилиси были представлены десятки самых разных байков.
В этом году в центре Тбилиси были представлены десятки самых разных байков.
Такая выставка привлекла внимание тысяч посетителей "Тбилисоба".
Такая выставка привлекла внимание тысяч посетителей "Тбилисоба".
Традиционное застолье на плоту на реке Кура в Тбилиси - оно берет начало еще с тех времен, когда "Тбилисоба" стал проводиться впервые.
Традиционное застолье на плоту на реке Кура в Тбилиси - оно берет начало еще с тех времен, когда "Тбилисоба" стал проводиться впервые.
А вот экстремальные спортивные состязания такого масштаба - это новшество для праздника.
А вот экстремальные спортивные состязания такого масштаба - это новшество для праздника.
Везде на празднике звучит грузинская музыка, перед гостями выступают многочисленные артисты, музыканты и танцоры.
Везде на празднике звучит грузинская музыка, перед гостями выступают многочисленные артисты, музыканты и танцоры.
Тут же можно приобрести на память сувениры - на празднике их выбор просто огромен.
Тут же можно приобрести на память сувениры - на празднике их выбор просто огромен.
Особое внимание на празднике уделяется детям - их развлекает множество аниматоров.
Особое внимание на празднике уделяется детям - их развлекает множество аниматоров.
Для туристов этот день наполнен яркими впечатлениями с утра и до позднего вечера.
Для туристов этот день наполнен яркими впечатлениями с утра и до позднего вечера.
Столы ждут гостей в районе Абанотубани, рядом с серными банями в историческом центре города.
Столы ждут гостей в районе Абанотубани, рядом с серными банями в историческом центре города.
А рядом уже жарят шашлыки и угощают прохожих.
А рядом уже жарят шашлыки и угощают прохожих.
За чистотой городских улиц в течение всего дня следят сотрудники службы очистки города. У них это обычный рабочий день, причем доаольно трудный.
За чистотой городских улиц в течение всего дня следят сотрудники службы очистки города. У них это обычный рабочий день, причем доаольно трудный.
Если же свернуть на тихие улочки из исторического центра, мы оказываемся на настоящем "рынке".
Если же свернуть на тихие улочки из исторического центра, мы оказываемся на настоящем "рынке".
Жители сел привозят сюда свою продукцию - вино, сыр, фрукты и овощи, соленья.
Жители сел привозят сюда свою продукцию - вино, сыр, фрукты и овощи, соленья.
Многие гости праздника уходят домой, унося с собой не только хорошее настроение, но и полные сумки.
Многие гости праздника уходят домой, унося с собой не только хорошее настроение, но и полные сумки.