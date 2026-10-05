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Тбилисоба-2026: самый яркий и любимый праздник столицы Грузии - фото
Тбилисоба-2026: самый яркий и любимый праздник столицы Грузии - фото
Sputnik Грузия
Столица Грузии по-традиции в начале октября отменила шумный, яркий и всеми любимый праздник города - "Тбилисоба". Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как... 05.10.2026, Sputnik Грузия
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Празднование "Тбилисоба" проходит в историческом центре грузинской столицы. За два дня праздника его успевают посетить сотни тысяч человек.
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фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, тбилисоба, праздник, грузинские традиции и обычаи, фото
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, тбилисоба, праздник, грузинские традиции и обычаи, фото

Тбилисоба-2026: самый яркий и любимый праздник столицы Грузии - фото

15:00 05.10.2026 (обновлено: 14:59 06.10.2026)
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Столица Грузии по-традиции в начале октября отменила шумный, яркий и всеми любимый праздник города - "Тбилисоба". Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как отмечали это событие жители и гости города.
Празднование "Тбилисоба" проходит в историческом центре грузинской столицы. За два дня праздника его успевают посетить сотни тысяч человек.
© photo: Sputnik / Stringer

В эти выходные центр столицы Грузии превратился в один большой праздник.

В эти выходные центр столицы Грузии превратился в один большой праздник. - Sputnik Грузия
1/24
© photo: Sputnik / Stringer

В эти выходные центр столицы Грузии превратился в один большой праздник.

© photo: Sputnik / Stringer

Два дня в историческом центре Тбилиси отмечали "Тбилисоба".

Два дня в историческом центре Тбилиси отмечали &quot;Тбилисоба&quot;. - Sputnik Грузия
2/24
© photo: Sputnik / Stringer

Два дня в историческом центре Тбилиси отмечали "Тбилисоба".

© photo: Sputnik / Stringer

Этот праздник города любят все без исключения.

Этот праздник города любят все без исключения. - Sputnik Грузия
3/24
© photo: Sputnik / Stringer

Этот праздник города любят все без исключения.

© photo: Sputnik / Stringer

"Тбилисоба" всегда проходит шумно и весело.

&quot;Тбилисоба&quot; всегда проходит шумно и весело. - Sputnik Грузия
4/24
© photo: Sputnik / Stringer

"Тбилисоба" всегда проходит шумно и весело.

© photo: Sputnik / Stringer

На улицах работает множество кафе, повсюду можно увидеть людей за столиками.

На улицах работает множество кафе, повсюду можно увидеть людей за столиками. - Sputnik Грузия
5/24
© photo: Sputnik / Stringer

На улицах работает множество кафе, повсюду можно увидеть людей за столиками.

© photo: Sputnik / Stringer

Главное угощение на "Тбилисоба" - это конечно же, блюда грузинской кухни.

Главное угощение на &quot;Тбилисоба&quot; - это конечно же, блюда грузинской кухни. - Sputnik Грузия
6/24
© photo: Sputnik / Stringer

Главное угощение на "Тбилисоба" - это конечно же, блюда грузинской кухни.

© photo: Sputnik / Stringer

На празднике также проходят мастер-классы по приготовлению грузинских блюд и чурчхел.

На празднике также проходят мастер-классы по приготовлению грузинских блюд и чурчхел. - Sputnik Грузия
7/24
© photo: Sputnik / Stringer

На празднике также проходят мастер-классы по приготовлению грузинских блюд и чурчхел.

© photo: Sputnik / Stringer

Можно бесплатно посетить и спортивные состязания среди молодежи.

Можно бесплатно посетить и спортивные состязания среди молодежи. - Sputnik Грузия
8/24
© photo: Sputnik / Stringer

Можно бесплатно посетить и спортивные состязания среди молодежи.

© photo: Sputnik / Stringer

Огромное число зрителей собирают поединки борцов, которые соревнуются между собой в чидаоба - грузинской борьбе.

Огромное число зрителей собирают поединки борцов, которые соревнуются между собой в чидаоба - грузинской борьбе. - Sputnik Грузия
9/24
© photo: Sputnik / Stringer

Огромное число зрителей собирают поединки борцов, которые соревнуются между собой в чидаоба - грузинской борьбе.

© photo: Sputnik / Stringer

Выставка автомобилей и мотофестиваль на Метехском мосту уже стали традиционными для "Тбилисоба".

Выставка автомобилей и мотофестиваль на Метехском мосту уже стали традиционными для &quot;Тбилисоба&quot;. - Sputnik Грузия
10/24
© photo: Sputnik / Stringer

Выставка автомобилей и мотофестиваль на Метехском мосту уже стали традиционными для "Тбилисоба".

© photo: Sputnik / Stringer

В этом году в центре Тбилиси были представлены десятки самых разных байков.

В этом году в центре Тбилиси были представлены десятки самых разных байков. - Sputnik Грузия
11/24
© photo: Sputnik / Stringer

В этом году в центре Тбилиси были представлены десятки самых разных байков.

© photo: Sputnik / Stringer

Такая выставка привлекла внимание тысяч посетителей "Тбилисоба".

Такая выставка привлекла внимание тысяч посетителей &quot;Тбилисоба&quot;. - Sputnik Грузия
12/24
© photo: Sputnik / Stringer

Такая выставка привлекла внимание тысяч посетителей "Тбилисоба".

© photo: Sputnik / Stringer

Традиционное застолье на плоту на реке Кура в Тбилиси - оно берет начало еще с тех времен, когда "Тбилисоба" стал проводиться впервые.

Традиционное застолье на плоту на реке Кура в Тбилиси - оно берет начало еще с тех времен, когда &quot;Тбилисоба&quot; стал проводиться впервые. - Sputnik Грузия
13/24
© photo: Sputnik / Stringer

Традиционное застолье на плоту на реке Кура в Тбилиси - оно берет начало еще с тех времен, когда "Тбилисоба" стал проводиться впервые.

© photo: Sputnik / Stringer

А вот экстремальные спортивные состязания такого масштаба - это новшество для праздника.

А вот экстремальные спортивные состязания такого масштаба - это новшество для праздника. - Sputnik Грузия
14/24
© photo: Sputnik / Stringer

А вот экстремальные спортивные состязания такого масштаба - это новшество для праздника.

© photo: Sputnik / Stringer

Везде на празднике звучит грузинская музыка, перед гостями выступают многочисленные артисты, музыканты и танцоры.

Везде на празднике звучит грузинская музыка, перед гостями выступают многочисленные артисты, музыканты и танцоры. - Sputnik Грузия
15/24
© photo: Sputnik / Stringer

Везде на празднике звучит грузинская музыка, перед гостями выступают многочисленные артисты, музыканты и танцоры.

© photo: Sputnik / Stringer

Тут же можно приобрести на память сувениры - на празднике их выбор просто огромен.

Тут же можно приобрести на память сувениры - на празднике их выбор просто огромен. - Sputnik Грузия
16/24
© photo: Sputnik / Stringer

Тут же можно приобрести на память сувениры - на празднике их выбор просто огромен.

© photo: Sputnik / Stringer

Особое внимание на празднике уделяется детям - их развлекает множество аниматоров.

Особое внимание на празднике уделяется детям - их развлекает множество аниматоров. - Sputnik Грузия
17/24
© photo: Sputnik / Stringer

Особое внимание на празднике уделяется детям - их развлекает множество аниматоров.

© photo: Sputnik / Stringer

Для туристов этот день наполнен яркими впечатлениями с утра и до позднего вечера.

Для туристов этот день наполнен яркими впечатлениями с утра и до позднего вечера. - Sputnik Грузия
18/24
© photo: Sputnik / Stringer

Для туристов этот день наполнен яркими впечатлениями с утра и до позднего вечера.

© photo: Sputnik / Stringer

Столы ждут гостей в районе Абанотубани, рядом с серными банями в историческом центре города.

Столы ждут гостей в районе Абанотубани, рядом с серными банями в историческом центре города. - Sputnik Грузия
19/24
© photo: Sputnik / Stringer

Столы ждут гостей в районе Абанотубани, рядом с серными банями в историческом центре города.

© photo: Sputnik / Stringer

А рядом уже жарят шашлыки и угощают прохожих.

А рядом уже жарят шашлыки и угощают прохожих. - Sputnik Грузия
20/24
© photo: Sputnik / Stringer

А рядом уже жарят шашлыки и угощают прохожих.

© photo: Sputnik / Stringer

За чистотой городских улиц в течение всего дня следят сотрудники службы очистки города. У них это обычный рабочий день, причем доаольно трудный.

За чистотой городских улиц в течение всего дня следят сотрудники службы очистки города. У них это обычный рабочий день, причем доаольно трудный. - Sputnik Грузия
21/24
© photo: Sputnik / Stringer

За чистотой городских улиц в течение всего дня следят сотрудники службы очистки города. У них это обычный рабочий день, причем доаольно трудный.

© photo: Sputnik / Stringer

Если же свернуть на тихие улочки из исторического центра, мы оказываемся на настоящем "рынке".

Если же свернуть на тихие улочки из исторического центра, мы оказываемся на настоящем &quot;рынке&quot;. - Sputnik Грузия
22/24
© photo: Sputnik / Stringer

Если же свернуть на тихие улочки из исторического центра, мы оказываемся на настоящем "рынке".

© photo: Sputnik / Stringer

Жители сел привозят сюда свою продукцию - вино, сыр, фрукты и овощи, соленья.

Жители сел привозят сюда свою продукцию - вино, сыр, фрукты и овощи, соленья. - Sputnik Грузия
23/24
© photo: Sputnik / Stringer

Жители сел привозят сюда свою продукцию - вино, сыр, фрукты и овощи, соленья.

© photo: Sputnik / Stringer

Многие гости праздника уходят домой, унося с собой не только хорошее настроение, но и полные сумки.

Многие гости праздника уходят домой, унося с собой не только хорошее настроение, но и полные сумки. - Sputnik Грузия
24/24
© photo: Sputnik / Stringer

Многие гости праздника уходят домой, унося с собой не только хорошее настроение, но и полные сумки.

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