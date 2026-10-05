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Тбилисоба-2026: самый яркий и любимый праздник столицы Грузии - фото

Тбилисоба-2026: самый яркий и любимый праздник столицы Грузии - фото

Sputnik Грузия

Столица Грузии по-традиции в начале октября отменила шумный, яркий и всеми любимый праздник города - "Тбилисоба". Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как... 05.10.2026, Sputnik Грузия

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Празднование "Тбилисоба" проходит в историческом центре грузинской столицы. За два дня праздника его успевают посетить сотни тысяч человек.

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фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, тбилисоба, праздник, грузинские традиции и обычаи, фото