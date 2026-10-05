https://sputnik-georgia.ru/20261005/ukraina-zaplatit-za-udary-po-mirnoy-ekonomike-rossii--peskov-300981165.html

Украина заплатит за удары по мирной экономике России – Песков

Украина заплатит за удары по мирной экономике России – Песков

Sputnik Грузия

По словам пресс-секретаря президента РФ, киевский режим расширил перечень целей в российской мирной экономике, после того как первым начал наносить удары по... 05.10.2026, Sputnik Грузия

2026-10-05T14:34+0400

2026-10-05T14:34+0400

2026-10-05T15:08+0400

россия

в мире

черное море

украина

дмитрий песков

обострение ситуации вокруг украины

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/12/268622362_0:0:3020:1699_1920x0_80_0_0_351d3ccd77082fd6740aa7870644e5ce.jpg

ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Украина должна заплатить за удары по гражданским объектам на территории России, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."То, что сейчас делают наши вооруженные силы, они занимаются возмездием за это. Украина должна и заплатит обязательно цену за эти свои действия", – сказал Песков.В связи с этим он напомнил заявление президента России Владимира Путина о том, что именно киевский режим первым начал наносить удары по мирной инфраструктуре России.Теперь же, по словам Пескова, киевский режим "пошел на расширение перечня целей в мирной экономике РФ".Ранее президент России Владимир Путин в ходе выступления на международном дискуссионном клубе "Валдай" заявил, что Россия продолжит ответные удары по украинским объектам в ответ на атаки киевского режима.По его словам, несмотря на то, что "из всех утюгов" звучат призывы прекратить российские ответные удары по украинским кораблям в Черном море, Россия делать этого не будет.Путин также заявил, что после того как Россия начала наносить ответные массированные удары по украинским объектам, металлургическая промышленность Украины оказалась разрушена. Он подчеркнул, что попавшие под удары ВС РФ металлургические предприятия имели двойное назначение и производили не только "рельсы и строительные материалы".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

черное море

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

россия, в мире, черное море, украина, дмитрий песков, обострение ситуации вокруг украины