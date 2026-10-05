https://sputnik-georgia.ru/20261005/v-imereti-zaderzhali-dvukh-inostrantsev-za-sbyt-narkotikov-na-14-mln-lari-300984532.html
В Имерети задержали двух иностранцев за сбыт наркотиков на 14 млн лари
В Имерети задержали двух иностранцев за сбыт наркотиков на 14 млн лари
Sputnik Грузия
Иностранцам грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное лишение свободы 05.10.2026, Sputnik Грузия
2026-10-05T20:21+0400
2026-10-05T20:21+0400
2026-10-05T20:21+0400
происшествия
грузия
новости
имерети
наркопреступления в грузии
наркоторговля
наркополитика
наркотики
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250825092_0:132:2500:1538_1920x0_80_0_0_34303e3ed586d7c027af102cfe08a88f.jpg
ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Двое иностранцев задержаны в Имерети по обвинению в реализации до 40 килограммов наркотических средств общей стоимостью 14 миллионов лари, сообщил директор Департамента полиции региона Имерети Майзер Хварешия на брифинге.Следствие установило, что задержанные прятали наркотики в заранее выбранных местах в нескольких регионах Грузии, после чего отправляли заинтересованным лицам координаты и фотографии местонахождения тайников.В ходе личного обыска задержанных и проверки указанных ими мест правоохранители изъяли в качестве вещественных доказательств 117 свертков с почти 12 килограммами метадона и 267 свертков с почти 28 килограммами гашиша.Следствие ведется по статье 260 Уголовного кодекса Грузии. Иностранцам грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное лишение свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
имерети
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250825092_138:0:2363:1669_1920x0_80_0_0_c0892f0f125ea77045a297ffd9e4621e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, имерети, наркопреступления в грузии, наркоторговля, наркополитика, наркотики
происшествия, грузия, новости, имерети, наркопреступления в грузии, наркоторговля, наркополитика, наркотики
В Имерети задержали двух иностранцев за сбыт наркотиков на 14 млн лари
Иностранцам грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное лишение свободы
ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Двое иностранцев задержаны в Имерети по обвинению в реализации до 40 килограммов наркотических средств общей стоимостью 14 миллионов лари, сообщил директор Департамента полиции региона Имерети Майзер Хварешия на брифинге.
Следствие установило, что задержанные прятали наркотики в заранее выбранных местах в нескольких регионах Грузии, после чего отправляли заинтересованным лицам координаты и фотографии местонахождения тайников.
В ходе личного обыска задержанных и проверки указанных ими мест правоохранители изъяли в качестве вещественных доказательств 117 свертков с почти 12 килограммами метадона и 267 свертков с почти 28 килограммами гашиша.
Следствие ведется по статье 260 Уголовного кодекса Грузии. Иностранцам грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное лишение свободы.