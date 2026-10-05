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В Имерети задержали двух иностранцев за сбыт наркотиков на 14 млн лари

В Имерети задержали двух иностранцев за сбыт наркотиков на 14 млн лари

Sputnik Грузия

Иностранцам грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное лишение свободы 05.10.2026, Sputnik Грузия

2026-10-05T20:21+0400

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ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Двое иностранцев задержаны в Имерети по обвинению в реализации до 40 килограммов наркотических средств общей стоимостью 14 миллионов лари, сообщил директор Департамента полиции региона Имерети Майзер Хварешия на брифинге.Следствие установило, что задержанные прятали наркотики в заранее выбранных местах в нескольких регионах Грузии, после чего отправляли заинтересованным лицам координаты и фотографии местонахождения тайников.В ходе личного обыска задержанных и проверки указанных ими мест правоохранители изъяли в качестве вещественных доказательств 117 свертков с почти 12 килограммами метадона и 267 свертков с почти 28 килограммами гашиша.Следствие ведется по статье 260 Уголовного кодекса Грузии. Иностранцам грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное лишение свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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происшествия, грузия, новости, имерети, наркопреступления в грузии, наркоторговля, наркополитика, наркотики