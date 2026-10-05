https://sputnik-georgia.ru/20261005/v-sarpi-izyali-zoloto-na-17-mln-lari-iz-taynika-v-akkumulyatore-300973378.html

В Сарпи изъяли золото на 1,7 млн лари из тайника в аккумуляторе

В Сарпи изъяли золото на 1,7 млн лари из тайника в аккумуляторе

Sputnik Грузия

Мужчине, пытавшемуся провезти драгоценности через границу, грозит от 5 до 7 лет лишения свободы по статье о нарушении таможенных правил в особо крупном размере 05.10.2026, Sputnik Грузия

2026-10-05T22:28+0400

2026-10-05T22:28+0400

2026-10-05T22:28+0400

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ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Около 8 килограммов золотых ювелирных изделий пытались ввезти в Грузию через таможенный пункт "Сарпи" в специально оборудованном тайнике автомобильного аккумулятора.По данным Следственной службы министерства финансов, гражданин Грузии спрятал драгоценности в запасном аккумуляторе управляемого им автомобиля и попытался провезти их через таможенную границу.В результате оперативно-розыскных и следственных мероприятий мужчина был задержан. Таможенная стоимость изъятых ювелирных изделий составляет около 1,7 миллиона лари.Следствие ведется по статье 214 Уголовного кодекса Грузии "Нарушение правил перемещения товаров через таможенную границу в особо крупном размере", которая предусматривает от 5 до 7 лет лишения свободы.Следственные мероприятия проводились сотрудниками Следственной службы Минфина совместно с Таможенным департаментом Службы доходов при координации Генеральной прокуратуры Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

сарпи

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