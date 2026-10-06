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Цитадель Симеона Столпника в Сирии вновь открыта для паломников

Цитадель Симеона Столпника в Сирии вновь открыта для паломников

Sputnik Грузия

Смотрите в фотоленте Sputnik, как сейчас выглядит сирийская святыня – цитадель Святого Симеона Столпника 06.10.2026, Sputnik Грузия

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Историко-архитектурный комплекс Калат-Симан, также известный как цитадель Святого Симеона Столпника, расположенный неподалеку от Алеппо, снова принимает паломников. Возможность посещения святыни возобновилась впервые за более чем четырнадцать лет.Долгое время объект оставался недоступным из-за вооруженных столкновений в период сирийского конфликта, а также разрушений, вызванных землетрясениями.Этот византийский памятник, возведенный в V столетии, был создан вокруг места, где преподобный Симеон (именно его принято считать основоположником христианского столпничества) на протяжении сорока лет совершал свой духовный подвиг.

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