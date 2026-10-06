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Цитадель Симеона Столпника в Сирии вновь открыта для паломников
Цитадель Симеона Столпника в Сирии вновь открыта для паломников
Sputnik Грузия
Смотрите в фотоленте Sputnik, как сейчас выглядит сирийская святыня – цитадель Святого Симеона Столпника 06.10.2026, Sputnik Грузия
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Историко-архитектурный комплекс Калат-Симан, также известный как цитадель Святого Симеона Столпника, расположенный неподалеку от Алеппо, снова принимает паломников. Возможность посещения святыни возобновилась впервые за более чем четырнадцать лет.Долгое время объект оставался недоступным из-за вооруженных столкновений в период сирийского конфликта, а также разрушений, вызванных землетрясениями.Этот византийский памятник, возведенный в V столетии, был создан вокруг места, где преподобный Симеон (именно его принято считать основоположником христианского столпничества) на протяжении сорока лет совершал свой духовный подвиг.
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, религия , в мире, алеппо, сирия
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, религия , в мире, алеппо, сирия

Цитадель Симеона Столпника в Сирии вновь открыта для паломников

16:05 06.10.2026 (обновлено: 16:40 06.10.2026)
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Смотрите в фотоленте Sputnik, как сейчас выглядит сирийская святыня – цитадель Святого Симеона Столпника
Историко-архитектурный комплекс Калат-Симан, также известный как цитадель Святого Симеона Столпника, расположенный неподалеку от Алеппо, снова принимает паломников. Возможность посещения святыни возобновилась впервые за более чем четырнадцать лет.
Долгое время объект оставался недоступным из-за вооруженных столкновений в период сирийского конфликта, а также разрушений, вызванных землетрясениями.
Этот византийский памятник, возведенный в V столетии, был создан вокруг места, где преподобный Симеон (именно его принято считать основоположником христианского столпничества) на протяжении сорока лет совершал свой духовный подвиг.
© REUTERS Mahmoud Hassano

Главный вход в цитадель Святого Симеона в Сирии.

Главный вход в цитадель Святого Симеона в Сирии. - Sputnik Грузия
1/8
© REUTERS Mahmoud Hassano

Главный вход в цитадель Святого Симеона в Сирии.

© REUTERS Mahmoud Hassano

Исторические надписи на одном из камней в цитадели Святого Симеона.

Исторические надписи на одном из камней в цитадели Святого Симеона. - Sputnik Грузия
2/8
© REUTERS Mahmoud Hassano

Исторические надписи на одном из камней в цитадели Святого Симеона.

© REUTERS Mahmoud Hassano

Вид с дрона на Цитадель Святого Симеона в Сирии.

Вид с дрона на Цитадель Святого Симеона в Сирии. - Sputnik Грузия
3/8
© REUTERS Mahmoud Hassano

Вид с дрона на Цитадель Святого Симеона в Сирии.

© REUTERS Mahmoud Hassano

Сотрудник полиции стоит рядом с сохранившимся каменным столпом святого Симеона Столпника на территории цитадели.

Сотрудник полиции стоит рядом с сохранившимся каменным столпом святого Симеона Столпника на территории цитадели. - Sputnik Грузия
4/8
© REUTERS Mahmoud Hassano

Сотрудник полиции стоит рядом с сохранившимся каменным столпом святого Симеона Столпника на территории цитадели.

© REUTERS Mahmoud Hassano

Вид с дрона на Цитадель Святого Симеона в Сирии.

Вид с дрона на Цитадель Святого Симеона в Сирии. - Sputnik Грузия
5/8
© REUTERS Mahmoud Hassano

Вид с дрона на Цитадель Святого Симеона в Сирии.

© REUTERS Mahmoud Hassano

Сохранившийся каменный столп святого Симеона Столпника на территории цитадели.

Сохранившийся каменный столп святого Симеона Столпника на территории цитадели. - Sputnik Грузия
6/8
© REUTERS Mahmoud Hassano

Сохранившийся каменный столп святого Симеона Столпника на территории цитадели.

© REUTERS Mahmoud Hassano

Полицейские делают фото на память на территории цитадели Святого Симеона в Сирии.

Полицейские делают фото на память на территории цитадели Святого Симеона в Сирии. - Sputnik Грузия
7/8
© REUTERS Mahmoud Hassano

Полицейские делают фото на память на территории цитадели Святого Симеона в Сирии.

© REUTERS Mahmoud Hassano

Фрагмент стены цитадели Святого Симеона (Калат-Симан) к западу от города Алеппо, Сирия.

Фрагмент стены цитадели Святого Симеона (Калат-Симан) к западу от города Алеппо, Сирия. - Sputnik Грузия
8/8
© REUTERS Mahmoud Hassano

Фрагмент стены цитадели Святого Симеона (Калат-Симан) к западу от города Алеппо, Сирия.

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