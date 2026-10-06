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СВО: "температура кипения" добропольского и волчанского "котлов"

СВО: "температура кипения" добропольского и волчанского "котлов"

Sputnik Грузия

Российские группировки войск приближаются к Славянску и Краматорску, а также отодвигают линию соприкосновения от Белгородской области, отмечает колумнист... 06.10.2026, Sputnik Грузия

2026-10-06T21:24+0400

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2026-10-06T23:07+0400

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Стремительное окружение гарнизона ВСУ в Доброполье и большой группировки украинских войск под Волчанском, на северо-востоке Харьковской области стало неожиданностью для командования ВСУ. Дальнейшие попытки Киева перебросить резервы, деблокировать свои войска оказались провальными. Российская армия эффективно подавляет оставшиеся в "котлах" очаги сопротивления, активно действует во внешнем контуре – ежедневно освобождает новые территории и населенные пункты.ДобропольеВ окруженном Доброполье практически разгромлен украинский гарнизон – мотивированные бандеровцы 4-й и 15-й бригад нацгвардии, штурмовики 425-го отдельного полка "Скала". Вырваться из Доброполья или получить подкрепление извне противник не может. Украинскими нацгвардейцами безуспешно командует известный "сиделец" подвалов "Азовстали" (в Мариуполе) Денис Прокопенко, он же Редис. Российские войска ведут бои в центре и северной части города, фрагментируют основные очаги сопротивления, при поддержке расчетов артиллерии и ударных БПЛА.По информации Минобороны РФ, сегодня в Доброполье штурмовые группы 51-й армии продвигаются в центральной части города, подразделения морской пехоты наступают в северных кварталах и на территории шахты "Добропольская". За минувшие 24 часа освобождены 52 здания, уничтожены два десятка бандеровцев. И это ежесуточная добропольская "норма успеха" российских войск.Доброполье – сложный укрепрайон, насыщенный промышленными объектами, шахтами и подземными коммуникациями. Освобождать такой город непросто. И все же на карте отчетливо видно, что Доброполье сегодня находится в полном окружении – в глубине территории, подконтрольной ВС России. Для противника выхода нет. Громкие заявления киевских клоунов о контратаках ВСУ суровой реальности не изменят.Тактический и оперативный успех в Доброполье обеспечили российские штурмовые группы и расчеты беспилотных систем. Штурмовики стремительно заняли позиции в южной части города, а дроноводы установили огневой контроль на трассах, связывающих Доброполье с Краматорском и Александровкой – блокировали внешнюю логистику гарнизона ВСУ. В городских кварталах Доброполья российские БПЛА непрерывно фиксируют любое движение противника, которое сразу пресекается ударами артиллерии и FPV-дронов.Освобождение Доброполья позволит активнее охватывать с юга Славянско-Краматорскую агломерацию, мощнейший укрепрайон ВСУ в Донбассе. Российское наступление развивается динамично и необратимо. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил: "Россия будет бороться за освобождение даже одной сотой процента ДНР, здесь нечего обсуждать". Генштабистам ВСУ пора впадать в отчаяние.Волчанский адРоссийские войска группировки "Север" в начале сентября взяли в кольцо около 1700 боевиков ВСУ восточнее Волчанска в Харьковской области. За месяц рекордная площадь "котла" (460 квадратных километров и 27 населенных пунктов) значительно сократилась. Накануне противник пытался прорвать кольцо окружения силами 475-го отдельного штурмового полка из района поселка Курганное, однако комплексным огневым поражением российские подразделения пресекли эту попытку – штурмовики ВСУ отступили с большими потерями.Решительно пресечены попытки противника деблокировать окруженных извне. "Северяне" необратимо сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля в Харьковской области. Ведут бои за освобождение населенных пунктов Варваровка, Лобановка, Николаевка, Резниково. Активно уничтожают части ВСУ близ сел Купино и Черное. В ходе расширения внешней зоны контроля продолжают активные бои за Аннополье, Котовку, Приколотное. Противник активно подавляется тяжелыми огнеметными системами, артиллерией и ударными дронами.Потери ВСУ растут, боевой дух – падает. Снабжение окруженных подразделений ВСУ боезапасом и продовольствием возможно только по воздуху, гексакоптерами – логистика очень уязвима. А ведь это – основа боевой устойчивости войск. Когда командование ВСУ перестало помогать своим бойцам в харьковском селе Крейдянка, они оказались дезорганизованными. В результате Крейдянка была освобождена сходу, первой российской атакой.Ликвидация Волчанского "котла" позволит отодвинуть линию боевого соприкосновения от приграничья Белгородской области на 20 километров и поможет ВС России развить инициативу на харьковском участке фронта. Ранее глава российской администрации региона Виталий Ганчев заявил, что Харьковская область имеет для России стратегическое значение и должна быть полностью освобождена. Общественно-политический дискурс возвращения древнего города Харьков в Россию актуальности не утратил.Заграница не поможетАмериканская разведка вчера предупредила Украину о новом массированном ударе ВС России в ближайшие 48 часов. При этом США не обещали киевскому режиму "чудотворных" ракет Patriot и других дополнительных средств ПВО. Зенитки Gepard вряд ли спасут от уничтожения киевские мосты через Днепр. Осенью 2026 года Россия решительно сняла белые перчатки, и это не обещает ничего хорошего киевским марионеткам и их западным хозяевам.Расходы постоянно растут. По информации западных СМИ, один день боевых действий обходится Украине в 190 млн долларов, а за девять месяцев 2026 года Киев потратил на войну более 44 млрд долларов, не считая прямой военной поддержки западных стран в "натуральной форме". Соединенные Штаты и другие страны НАТО в прокси-войне с Россией с 2022 года сожгли 200 млрд долларов. Вопреки грозной антироссийской риторике ряда западноевропейских лидеров, Украина становится все более токсичным активом. Продолжение боевых действий разоряет Запад.С другой стороны, в ходе войны Украина теряет способность функционировать как государство, а Европа рискует получить новые миллионы психически нестабильных украинских беженцев. Киевский "пианист" Зеленский еще угрожает России "жестко ответить" за удары по днепровским мостам, однако глава внешней разведки Германии (BND) Мартин Егер констатирует иное: "Россия полна решимости поставить Украину на колени этой зимой. Нам следует ожидать российских атак такой силы и жестокости, которых мы еще не видели". В справедливом соответствии с русской пословицей "Бог долго терпит, да больно бьет". На украинском ТВД Москва жестко и необратимо формирует систему нового многополярного мира – равной и неделимой безопасности.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко на МАКС и в TelegramМнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

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