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Вместе проще и быстрее: Европа поможет России изолировать Украину от Запада

Вместе проще и быстрее: Европа поможет России изолировать Украину от Запада

Sputnik Грузия

Украинский агроминистр срочно приехал в Брюссель и в самых отчаянных выражениях призвал лучших друзей помочь "перемещать больше сельскохозяйственной продукции... 06.10.2026, Sputnik Грузия

2026-10-06T17:25+0400

2026-10-06T17:25+0400

2026-10-06T23:57+0400

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Военное планирование Украины, построенное на передовом и не имеющем аналогов западном искусственном интеллекте, дало впечатляющие плоды: после атак ВСУ на российские торговые суда и зерновые терминалы в Черном море украинский агроэкспорт практически встал, пишет колумнист РИА Новости Кирилл Стрельников.Как пишет Financial Times, цитируя украинских чиновников, урожай на Украине есть, но как его вывозить и складировать? Уже сейчас некуда девать минимум 11 миллионов тонн зерна (а к концу сезона будет 35 миллионов), потому что море запечатано российской армией, а альтернативные маршруты через Дунай и по земле захлебываются. Итог: на данный момент убытки украинских аграриев достигли трех миллиардов долларов — и это только начало. По признанию министра аграрной политики Украины Высоцкого, через европейские железные дороги, автотрассы и речные маршруты страна может вывозить менее половины необходимого объема продукции, а из-за убытков Украина в следующем сезоне будет вынуждена сократить посевные площади на 35-40 процентов.На этом фоне украинский агроминистр срочно приехал в Брюссель и в самых отчаянных выражениях призвал лучших друзей помочь "перемещать больше сельскохозяйственной продукции Украины через Европу", потому что это "очень, очень критично".Вытерев слезы, лучшие друзья обняли Высоцкого и заявили: "Извините, но нет". В частности, две самые важные для украинского агротранзита страны — Польша и Румыния — прямо сообщили министру, что "больше ничего не могут или не будут делать, чтобы помочь".Издание Politico процитировало совершенно замечательные высказывания европейцев, ранее поклявшихся поддерживать Украину до последнего колоска. Министр сельского хозяйства Румынии Танцош пояснила, что "интересы наших собственных фермеров остаются для нас приоритетом", и добавила: "Мы не можем удвоить количество поездов, мы не можем удвоить количество автодорог, железных дорог и пропускной способности портов". Пресс-секретарь Министерства инфраструктуры Польши Шуманская сообщила, что Польша "не планирует вносить какие-либо изменения, направленные на увеличение транзита украинской сельскохозяйственной продукции".Дошло до того, что Высоцкий предложил европейцам взятку (из их собственных денег) — миллиард евро, "чтобы компенсировать дополнительные логистические расходы". Но он был дружески отправлен в сад: не мы начали разматывать изоленту в Черном море, не нам и заматывать.А чтобы партнерские отношения были крепче, европейцы обрадовали Киев еще одной союзнической инициативой.Стало известно о новом внутреннем документе Евросоюза, посвященном "предложениям о расширении ЕС", в который верные соратники Украины включили очень интересные пункты и положения. В частности, если рак на горе свистнет и Украину хотя бы чучелком и боком в каком-то ограниченном статусе примут в ЕС (хотя это крайне маловероятно), то Еврокомиссия намерена "ограничить Украине доступ к продовольственным рынкам блока и ее сельскохозяйственным субсидиям", чтобы "ослабить опасения среди существующих членов в том, что они будут завалены огромным количеством зерновых и масличных продуктов с Украины". В западных публикациях прямо указывается: Украина "представляет реальную угрозу для средств к существованию европейских фермеров", и это гораздо важнее, чем судьба молодой, но гордой демократии.Иными словами: вы воюйте и подыхайте, но продавать ваше дешевое зерно в убыток нашим фермерам мы вам не дадим. Ничего личного, главное — Украина поперед всего, и Путин не пройдет, верно?Впрочем, Брюссель немного сжалился: оказывается, Европа будет изо всех сил "поддерживать Украину в восстановлении доступа к историческим экспортным рынкам", ну то есть вы как-то сами до них доберитесь со своим зерном, а мы внутренне с вами.Получается, что лучшие друзья и союзники Украины по факту решили помочь России заизолировать Киев еще сильнее — чтоб уж наверняка.Забавно, но киевская шайка и ее кураторы так ничего и не поняли. Вчера стало известно, что Зеленский объявил о новом победном плане и анонсировал масштабные удары по российским объектам ТЭК, которые — ну теперь уже совершенно точно — поставят Россию на колени.Как сообщил пресс-секретарь президента России Песков, "то, что сейчас делают наши Вооруженные силы, — они занимаются возмездием". Соответственно, нет никаких сомнений, что любые новые неверные телодвижения со стороны Киева вызовут совершенно выверенные движения со стороны России, но уже в стократном размере.По данным агентства Reuters, сейчас Украине для поддержания жизнеспособности в этом году не хватает 56 миллиардов долларов, а Европа чешет затылок, где теперь эти деньги взять. Победить Путина — прекрасная идея, но без штанов по Красной площади маршировать как-то неловко.Есть стойкое ощущение, что вся эта история с блокировкой украинского зернового экспорта Европой — небольшой, но важный сигнал о постепенном развороте коллективного Запада к изначальному вопросу: а нам-то это зачем?Кошелек часто побеждает злобу, страх и гордость, и есть ненулевые шансы на то, что лучшие друзья скоро обрадуют Киев до невозможности — и, вероятно, окончательно.Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

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