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Басилашвили вышел в основную сетку "Шанхай Мастерс"
Басилашвили вышел в основную сетку "Шанхай Мастерс"
Sputnik Грузия
Грузинский теннисист уступил в первом сете, но выиграл два следующих и завоевал путевку в основную сетку турнира в Шанхае 06.10.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили в финале квалификации турнира серии "Мастерс" в Шанхае обыграл канадца Лиама Драксла со счетом 5:7, 7:5, 6:4 и вышел в основную сетку.После поражения в первом сете Басилашвили значительно прибавил в темпе игры и в оставшихся двух сетах не проиграл ни одного гейма на своей подаче, при этом дважды взяв подачу соперника.В настоящее время Басилашвили занимает 124-е место в рейтинге ATP. На прошлой неделе он выступал на турнире категории ATP 250 в Чэнду и дошел до полуфинала.Матчи основной сетки турнира в Шанхае пройдут с 7 по 18 октября. В одиночном разряде сыграют 96 теннисистов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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спорт, грузия, новости, шанхай, николоз басилашвили, atp
Басилашвили вышел в основную сетку "Шанхай Мастерс"
Грузинский теннисист уступил в первом сете, но выиграл два следующих и завоевал путевку в основную сетку турнира в Шанхае
ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили в финале квалификации турнира серии "Мастерс" в Шанхае обыграл канадца Лиама Драксла со счетом 5:7, 7:5, 6:4 и вышел в основную сетку.
После поражения в первом сете Басилашвили значительно прибавил в темпе игры и в оставшихся двух сетах не проиграл ни одного гейма на своей подаче, при этом дважды взяв подачу соперника.
В настоящее время Басилашвили занимает 124-е место в рейтинге ATP. На прошлой неделе он выступал на турнире категории ATP 250 в Чэнду и дошел до полуфинала.
Матчи основной сетки турнира в Шанхае пройдут с 7 по 18 октября. В одиночном разряде сыграют 96 теннисистов.