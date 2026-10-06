https://sputnik-georgia.ru/20261006/basilashvili-vyshel-v-osnovnuyu-setku-shankhay-masters-300994876.html

Басилашвили вышел в основную сетку "Шанхай Мастерс"

Басилашвили вышел в основную сетку "Шанхай Мастерс"

Sputnik Грузия

Грузинский теннисист уступил в первом сете, но выиграл два следующих и завоевал путевку в основную сетку турнира в Шанхае 06.10.2026, Sputnik Грузия

2026-10-06T19:59+0400

2026-10-06T19:59+0400

2026-10-06T19:59+0400

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ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили в финале квалификации турнира серии "Мастерс" в Шанхае обыграл канадца Лиама Драксла со счетом 5:7, 7:5, 6:4 и вышел в основную сетку.После поражения в первом сете Басилашвили значительно прибавил в темпе игры и в оставшихся двух сетах не проиграл ни одного гейма на своей подаче, при этом дважды взяв подачу соперника.В настоящее время Басилашвили занимает 124-е место в рейтинге ATP. На прошлой неделе он выступал на турнире категории ATP 250 в Чэнду и дошел до полуфинала.Матчи основной сетки турнира в Шанхае пройдут с 7 по 18 октября. В одиночном разряде сыграют 96 теннисистов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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