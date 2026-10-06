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Борьба с наркопреступлениями в Грузии – задержаны 11 человек

Борьба с наркопреступлениями в Грузии – задержаны 11 человек

Sputnik Грузия

Наказания за преступления, связанные с наркотиками, в стране являются одними из самых строгих 06.10.2026, Sputnik Грузия

2026-10-06T18:58+0400

2026-10-06T18:58+0400

2026-10-06T18:58+0400

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ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Одиннадцать человек задержаны в Грузии в разное время по обвинению в наркопреступлениях, сообщается на сайте МВД Грузии.По информации МВД, им предъявлены обвинения в незаконном приобретении и хранении наркотических средств и психотропных веществ в особо крупных размерах, содействии их реализации, а также в незаконном посеве, выращивании и культивировании наркосодержащих растений. Среди задержанных есть иностранцы.По данным следствия, обвиняемые были вовлечены в схему незаконного сбыта наркотиков. Для последующей реализации они размещали наркотики в различных местах, после чего отправляли координаты и фотографии заинтересованным лицам.В ходе личных обысков, обысков домов и автомобилей обвиняемых, а также следственного эксперимента в указанных ими местах правоохранители изъяли подготовленные к сбыту наркотические средства и психотропные вещества в особо крупных размерах. Среди изъятого — 192 свертка метадона, а также субоксин, кетамин, гашиш, тетрагидроканнабинол, 150 таблеток, содержащих прегабалин, более килограмма марихуаны и растения конопли.Для изобличения одного из задержанных правоохранители провели контролируемую подмену посылки, отправленной на его имя, и изъяли психотропное вещество в особо крупном размере.В результате следственных действий полицейские также изъяли материалы для расфасовки наркотиков и деньги, предположительно полученные от их реализации.По информации МВД, вменяемые преступления предусматривают наказание до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.Борьба с наркопреступлениями является одним из приоритетов правоохранительных органов Грузии. Наказания за преступления, связанные с наркотиками, в стране являются одними из самых строгих.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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