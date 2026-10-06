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Бывшего спецпредставителя Грузии по отношениям с Россией отправили послом на Балканы
Бывшего спецпредставителя Грузии по отношениям с Россией отправили послом на Балканы
Sputnik Грузия
Дипломатические отношения Грузии и Боснии и Герцеговины были установлены в 1998 году, с Албанией в 1993 году, с Северной Македонией в 2019 06.10.2026, Sputnik Грузия
2026-10-06T17:57+0400
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ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Бывшего спецпредставителя премьер -министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураба Абашидзе назначили послом Грузии в Боснии и Герцеговине, Северной Македонии и Албании, информация об этом обнародована на сайте МИД Грузии. Зураб Абашидзе начал свою дипломатическую карьеру в 1974 году. С 1993 по 2000 руководил дипломатическими миссиями в ЕС и НАТО и был послом в странах Бенилюкса. С 2000 по 2004 год был послом Грузии в России. Также занимал должность заместителя министра иностранных дел Грузии. В 2025 году был советником премьер-министра Грузии. Дипломатические отношения Грузии и Боснии и Герцеговины были установлены в 1998 году, с Албанией в 1993 году, с Северной Македонией в 2019. До назначения Абашидзе отношениями Грузии с Боснией и Герцеговиной и Албанией занималось посольство Грузии в Турции, а отношениями с Северной Македонией – посольство в Болгарии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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политика, грузия, новости, босния и герцеговина, албания, зураб абашидзе, мид грузии
политика, грузия, новости, босния и герцеговина, албания, зураб абашидзе, мид грузии
Бывшего спецпредставителя Грузии по отношениям с Россией отправили послом на Балканы
Дипломатические отношения Грузии и Боснии и Герцеговины были установлены в 1998 году, с Албанией в 1993 году, с Северной Македонией в 2019
ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Бывшего спецпредставителя премьер -министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураба Абашидзе назначили послом Грузии в Боснии и Герцеговине, Северной Македонии и Албании, информация об этом обнародована на сайте МИД Грузии.
Зураб Абашидзе начал свою дипломатическую карьеру в 1974 году. С 1993 по 2000 руководил дипломатическими миссиями в ЕС и НАТО и был послом в странах Бенилюкса. С 2000 по 2004 год был послом Грузии в России.
Также занимал должность заместителя министра иностранных дел Грузии. В 2025 году был советником премьер-министра Грузии.
Дипломатические отношения Грузии и Боснии и Герцеговины были установлены в 1998 году, с Албанией в 1993 году, с Северной Македонией в 2019.
До назначения Абашидзе отношениями Грузии с Боснией и Герцеговиной и Албанией занималось посольство Грузии в Турции, а отношениями с Северной Македонией – посольство в Болгарии.