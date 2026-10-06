https://sputnik-georgia.ru/20261006/chislo-kommercheskikh-bankov-v-gruzii-dostiglo-20-301018559.html
Число коммерческих банков в Грузии достигло 20
Число коммерческих банков в Грузии достигло 20
Sputnik Грузия
Согласно утвержденному уставу, "Нео Грузинская Группа" представит на рынке полноценные банковские и финансовые услуги 06.10.2026, Sputnik Грузия
2026-10-06T21:47+0400
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ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. АО "Нео – Грузинская группа" (Neo Georgian Group) стала 20-й организацией, получившей лицензию банка в Грузии, говорится в распоряжении президента Нацбанка Грузии. Согласно данным из Государственного реестра и учредительных документов компании, уставный капитал вновь лицензированного банковского учреждения составляет 61,3 млн лари, полностью оплаченный наличными и соответствующий минимальным требованиям, установленным законом. Компания выпустила 100 000 обыкновенных акций, каждая номиналом 613 лари. Согласно утвержденному уставу, "Нео Грузинская Группа" представит на рынке полноценные банковские и финансовые услуги. Банк будет привлекать депозиты, предоставлять потребительское, ипотечное и коммерческое кредитование, выпускать платежные карты и осуществлять онлайн-платежи. Помимо стандартных банковских продуктов, в соответствии с правилами Национального банка, учреждение планирует развивать услуги, связанные с конвертацией, переводом и хранением виртуальных активов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, экономика, национальный банк грузии
грузия, новости, экономика, национальный банк грузии
Число коммерческих банков в Грузии достигло 20
21:47 06.10.2026 (обновлено: 21:48 06.10.2026)
Согласно утвержденному уставу, "Нео Грузинская Группа" представит на рынке полноценные банковские и финансовые услуги
ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. АО "Нео – Грузинская группа" (Neo Georgian Group) стала 20-й организацией, получившей лицензию банка в Грузии, говорится в распоряжении президента Нацбанка Грузии.
Согласно данным из Государственного реестра и учредительных документов компании, уставный капитал вновь лицензированного банковского учреждения составляет 61,3 млн лари, полностью оплаченный наличными и соответствующий минимальным требованиям, установленным законом.
Компания выпустила 100 000 обыкновенных акций, каждая номиналом 613 лари.
Материнской компанией, владеющей 100% акций АО "Нео Грузинская Группа", является АО "Грузинская Первая Цифровая Группа" (JSC Georgian First Digital Group). В свою очередь, единственным владельцем последней является гражданин Латвийской Республики Юрис Леоненко.
Согласно утвержденному уставу, "Нео Грузинская Группа" представит на рынке полноценные банковские и финансовые услуги.
Банк будет привлекать депозиты, предоставлять потребительское, ипотечное и коммерческое кредитование, выпускать платежные карты и осуществлять онлайн-платежи. Помимо стандартных банковских продуктов, в соответствии с правилами Национального банка, учреждение планирует развивать услуги, связанные с конвертацией, переводом и хранением виртуальных активов.