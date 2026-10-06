https://sputnik-georgia.ru/20261006/chislo-kommercheskikh-bankov-v-gruzii-dostiglo-20-301018559.html

Число коммерческих банков в Грузии достигло 20

Число коммерческих банков в Грузии достигло 20

Sputnik Грузия

Согласно утвержденному уставу, "Нео Грузинская Группа" представит на рынке полноценные банковские и финансовые услуги 06.10.2026, Sputnik Грузия

2026-10-06T21:47+0400

2026-10-06T21:47+0400

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ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. АО "Нео – Грузинская группа" (Neo Georgian Group) стала 20-й организацией, получившей лицензию банка в Грузии, говорится в распоряжении президента Нацбанка Грузии. Согласно данным из Государственного реестра и учредительных документов компании, уставный капитал вновь лицензированного банковского учреждения составляет 61,3 млн лари, полностью оплаченный наличными и соответствующий минимальным требованиям, установленным законом. Компания выпустила 100 000 обыкновенных акций, каждая номиналом 613 лари. Согласно утвержденному уставу, "Нео Грузинская Группа" представит на рынке полноценные банковские и финансовые услуги. Банк будет привлекать депозиты, предоставлять потребительское, ипотечное и коммерческое кредитование, выпускать платежные карты и осуществлять онлайн-платежи. Помимо стандартных банковских продуктов, в соответствии с правилами Национального банка, учреждение планирует развивать услуги, связанные с конвертацией, переводом и хранением виртуальных активов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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