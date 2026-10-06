https://sputnik-georgia.ru/20261006/doveryaete-li-vy-gruzinskoy-politsii-300985270.html
Доверяете ли вы грузинской полиции?
Доверяете ли вы грузинской полиции?
Sputnik Грузия
06.10.2026, Sputnik Грузия
2026-10-06T12:31+0400
2026-10-06T12:31+0400
2026-10-06T12:31+0400
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2026
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грузия, общество, новости, полиция, опрос sputnik, опрос sputnik грузия, опрос, опрос на сайте, опросы
грузия, общество, новости, полиция, опрос sputnik, опрос sputnik грузия, опрос, опрос на сайте, опросы
Доверяете ли вы грузинской полиции?
© photo: Sputnik / StringerПатрульная полиция
© photo: Sputnik / Stringer
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