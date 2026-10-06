Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20261006/doveryaete-li-vy-gruzinskoy-politsii-300985270.html
Доверяете ли вы грузинской полиции?
Доверяете ли вы грузинской полиции?
Sputnik Грузия
06.10.2026, Sputnik Грузия
2026-10-06T12:31+0400
2026-10-06T12:31+0400
грузия
общество
новости
полиция
опрос sputnik
опрос sputnik грузия
опрос
опрос на сайте
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/04/1e/287643972_0:0:2106:1185_1920x0_80_0_0_7ddfd4d7af9589f00b57f06636144f25.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/04/1e/287643972_238:0:2106:1401_1920x0_80_0_0_50729cf8c9d720f958876044a843dd00.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
грузия, общество, новости, полиция, опрос sputnik, опрос sputnik грузия, опрос, опрос на сайте, опросы
грузия, общество, новости, полиция, опрос sputnik, опрос sputnik грузия, опрос, опрос на сайте, опросы

Доверяете ли вы грузинской полиции?

12:31 06.10.2026
© photo: Sputnik / StringerПатрульная полиция
Патрульная полиция - Sputnik Грузия, 1920, 06.10.2026
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
Голосов62
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0