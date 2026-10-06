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Грузинская дзюдоистка завоевало серебро на чемпионате мира
Грузинская дзюдоистка завоевало серебро на чемпионате мира
Sputnik Грузия
В финале в весовой категории до 57 кг 27-летняя дзюдоистка в дополнительное время уступила японке Акари Омори 06.10.2026, Sputnik Грузия
2026-10-06T22:22+0400
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ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Грузинская дзюдоистка Этер Липартелиани завоевала серебряную медаль на проходящем в столице Азербайджана чемпионате мира. В финале в весовой категории до 57 кг 27-летняя дзюдоистка в дополнительное время уступила японке Акари Омори и завоевала вторую в карьере медаль чемпионата мира. В 2025 году она стала первой в истории грузинского дзюдо чемпионкой мира. Липартелиани также является действующей чемпионкой Европы. В апреле этого года на континентальном первенстве, которое проходило в Тбилиси, она завоевала золотую медаль. Серебряная медаль Липартелиани стала второй для сборной Грузии на чемпионате мира по дзюдо 2026 года в Баку. В первый день соревнований Георгий Сардалашвили (до 60 кг) стал бронзовым призером.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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спорт, грузия, новости, международная федерация дзюдо
спорт, грузия, новости, международная федерация дзюдо
Грузинская дзюдоистка завоевало серебро на чемпионате мира
22:22 06.10.2026 (обновлено: 22:46 06.10.2026)
В финале в весовой категории до 57 кг 27-летняя дзюдоистка в дополнительное время уступила японке Акари Омори
ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Грузинская дзюдоистка Этер Липартелиани завоевала серебряную медаль на проходящем в столице Азербайджана чемпионате мира.
В финале в весовой категории до 57 кг 27-летняя дзюдоистка в дополнительное время уступила японке Акари Омори и завоевала вторую в карьере медаль чемпионата мира. В 2025 году она стала первой в истории грузинского дзюдо чемпионкой мира.
Липартелиани также является действующей чемпионкой Европы. В апреле этого года на континентальном первенстве, которое проходило в Тбилиси, она завоевала золотую медаль.
Серебряная медаль Липартелиани стала второй для сборной Грузии на чемпионате мира по дзюдо 2026 года в Баку. В первый день соревнований Георгий Сардалашвили (до 60 кг) стал бронзовым призером.