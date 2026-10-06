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Грузия должна иметь прямую связь с географически отдаленными странами – спикер парламента
Грузия должна иметь прямую связь с географически отдаленными странами – спикер парламента
Sputnik Грузия
Межпарламентский союз объединяет парламенты примерно 180 стран и является одной из крупнейших международных парламентских ассоциаций 06.10.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Грузия должна иметь прямые контакты с географически отдаленными странами для информирования о позиции страны по важным вопросам, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили вместе с парламентской делегацией принимает участие в 153-й Ассамблее Межпарламентского союза (МПС), которая проходит в городе Аруше в Танзании. По словам председателя парламента Шалвы Папуашвили, Межпарламентский союз объединяет парламенты примерно 180 стран и является одной из крупнейших международных парламентских ассоциаций, которую Грузия активно использует для проведения политики непризнания оккупированных территорий. Как отметил Папуашвили, Ассамблея имеет особое значение для Грузии в направлении политики непризнания 153-я Ассамблея Межпарламентского союза (МПС) проходит 5–9 октября в Аруше. В рамках Ассамблеи состоится избрание нового президента МПС. Основной темой общих дебатов станет укрепление надлежащего управления и расширение возможностей для сообществ через инклюзивность, доверие и равные возможности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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политика, грузия, новости, шалва папуашвили, парламент грузии
политика, грузия, новости, шалва папуашвили, парламент грузии
Грузия должна иметь прямую связь с географически отдаленными странами – спикер парламента
Межпарламентский союз объединяет парламенты примерно 180 стран и является одной из крупнейших международных парламентских ассоциаций
ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Грузия должна иметь прямые контакты с географически отдаленными странами для информирования о позиции страны по важным вопросам, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили.
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили вместе с парламентской делегацией принимает участие в 153-й Ассамблее Межпарламентского союза (МПС), которая проходит в городе Аруше в Танзании.
"Лучше иметь прямую связь со странами, которые географически удалены. Даже с грузинскими посольствами не все страны могут быть охвачены. Соответственно, эта конференция даст возможность увидеть в одном месте председателей парламентов с разных континентов, пообщаться с ними и в этой связи распространить информацию по вопросам, которые важны для нас на международно-правовой арене", – сказал Шалва Папуашвили.
По словам председателя парламента Шалвы Папуашвили, Межпарламентский союз объединяет парламенты примерно 180 стран и является одной из крупнейших международных парламентских ассоциаций, которую Грузия активно использует для проведения политики непризнания оккупированных территорий.
Как отметил Папуашвили, Ассамблея имеет особое значение для Грузии в направлении политики непризнания
"У меня будет возможность рассказать о проблемах демократического управления в рамках Ассамблеи. Конечно, состоятся и двусторонние встречи с парламентскими делегациями из Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Эта Ассамблея объединяет парламенты примерно 180 стран, является одной из крупнейших международных ассоциаций, имеющей политическое измерение и представляющей собой объединение парламентов", – отметил Папуашвили.
153-я Ассамблея Межпарламентского союза (МПС) проходит 5–9 октября в Аруше. В рамках Ассамблеи состоится избрание нового президента МПС. Основной темой общих дебатов станет укрепление надлежащего управления и расширение возможностей для сообществ через инклюзивность, доверие и равные возможности.