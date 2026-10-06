https://sputnik-georgia.ru/20261006/gruziya-dolzhna-imet-pryamuyu-svyaz-s-geograficheski-otdalennymi-stranami--spiker-parlamenta-301020136.html

Грузия должна иметь прямую связь с географически отдаленными странами – спикер парламента

Грузия должна иметь прямую связь с географически отдаленными странами – спикер парламента

Sputnik Грузия

Межпарламентский союз объединяет парламенты примерно 180 стран и является одной из крупнейших международных парламентских ассоциаций 06.10.2026, Sputnik Грузия

2026-10-06T23:49+0400

2026-10-06T23:49+0400

2026-10-06T23:49+0400

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шалва папуашвили

парламент грузии

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ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Грузия должна иметь прямые контакты с географически отдаленными странами для информирования о позиции страны по важным вопросам, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили вместе с парламентской делегацией принимает участие в 153-й Ассамблее Межпарламентского союза (МПС), которая проходит в городе Аруше в Танзании. По словам председателя парламента Шалвы Папуашвили, Межпарламентский союз объединяет парламенты примерно 180 стран и является одной из крупнейших международных парламентских ассоциаций, которую Грузия активно использует для проведения политики непризнания оккупированных территорий. Как отметил Папуашвили, Ассамблея имеет особое значение для Грузии в направлении политики непризнания 153-я Ассамблея Межпарламентского союза (МПС) проходит 5–9 октября в Аруше. В рамках Ассамблеи состоится избрание нового президента МПС. Основной темой общих дебатов станет укрепление надлежащего управления и расширение возможностей для сообществ через инклюзивность, доверие и равные возможности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, грузия, новости, шалва папуашвили, парламент грузии