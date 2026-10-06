https://sputnik-georgia.ru/20261006/iskusstvennyy-intellekt--ugroza-chelovechestvu-300911621.html

Искусственный интеллект – угроза человечеству

Искусственный интеллект – угроза человечеству

Sputnik Грузия

Страхи, связанные с развитием искусственного интеллекта, распространены повсеместно. Для некоторых – это угроза человечеству, а для других – угроза... 06.10.2026, Sputnik Грузия

2026-10-06T11:31+0400

2026-10-06T11:31+0400

2026-10-06T11:31+0400

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Страхи, связанные с развитием искусственного интеллекта, распространены повсеместно. Для некоторых – это угроза человечеству, а для других – угроза собственному рабочему месту.Sputnik Грузия поинтересовался у своих читателей, видят ли они в ИИ угрозу для населения планеты. Абсолютное большинство согласилось: ответ "да" выбрали 49,2%, "скорее да" – 26,9%. Меньшая часть не согласилась с таким восприятием ИИ: 6% ответили "нет", а 16,4% – "скорее нет".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, общество, искусственный интелект, инфографика, инфографика