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Из Грузии за несколько дней выдворили более 100 иностранцев
Из Грузии за несколько дней выдворили более 100 иностранцев
Sputnik Грузия
Выдворенным из Грузии иностранцам запретили повторный въезд в страну 06.10.2026, Sputnik Грузия
2026-10-06T14:54+0400
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ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Департамент миграции МВД Грузии за последние несколько дней выдворил из страны 107 иностранных граждан, говорится в сообщении на сайте МВД.Среди них – граждане Иордании, Индии, Египта, Ливана, Алжира, Филиппин, Армении, Узбекистана, Турции, России, Китая, Азербайджана, Кыргызстана, Ирака, Кении, Непала, Нигерии, Таиланда и других стран."В соответствии с действующим законодательством выдворенным лицам был установлен запрет на въезд в Грузию", – говорится в сообщении МВД.По данным ведомства, с начала текущего года сотрудники Департамента миграции выдворили из Грузии около 3,3 тысячи человек.Решение о выдворении иностранного гражданина из Грузии принимает Департамент миграции МВД или суд. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, грузия, новости, иордания, индия, египет, мвд грузии, миграционные новости грузии сегодня
происшествия, грузия, новости, иордания, индия, египет, мвд грузии, миграционные новости грузии сегодня
Из Грузии за несколько дней выдворили более 100 иностранцев
14:54 06.10.2026 (обновлено: 15:00 06.10.2026)
Выдворенным из Грузии иностранцам запретили повторный въезд в страну
ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Департамент миграции МВД Грузии за последние несколько дней выдворил из страны 107 иностранных граждан, говорится в сообщении на сайте МВД.
Среди них – граждане Иордании, Индии, Египта, Ливана, Алжира, Филиппин, Армении, Узбекистана, Турции, России, Китая, Азербайджана, Кыргызстана, Ирака, Кении, Непала, Нигерии, Таиланда и других стран.
"В соответствии с действующим законодательством выдворенным лицам был установлен запрет на въезд в Грузию", – говорится в сообщении МВД.
По данным ведомства, с начала текущего года сотрудники Департамента миграции выдворили из Грузии около 3,3 тысячи человек.
Решение о выдворении иностранного гражданина из Грузии принимает Департамент миграции МВД или суд.