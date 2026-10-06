Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20261006/iz-gruzii-za-neskolko-dney-vydvorili-bolee-100-inostrantsev-300994184.html
Из Грузии за несколько дней выдворили более 100 иностранцев
Из Грузии за несколько дней выдворили более 100 иностранцев
Sputnik Грузия
Выдворенным из Грузии иностранцам запретили повторный въезд в страну 06.10.2026, Sputnik Грузия
2026-10-06T14:54+0400
2026-10-06T15:00+0400
происшествия
грузия
новости
иордания
индия
египет
мвд грузии
миграционные новости грузии сегодня
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/06/1e/293976947_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6ae09f2b0f43d657ed5519f73931ceff.jpg
ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Департамент миграции МВД Грузии за последние несколько дней выдворил из страны 107 иностранных граждан, говорится в сообщении на сайте МВД.Среди них – граждане Иордании, Индии, Египта, Ливана, Алжира, Филиппин, Армении, Узбекистана, Турции, России, Китая, Азербайджана, Кыргызстана, Ирака, Кении, Непала, Нигерии, Таиланда и других стран."В соответствии с действующим законодательством выдворенным лицам был установлен запрет на въезд в Грузию", – говорится в сообщении МВД.По данным ведомства, с начала текущего года сотрудники Департамента миграции выдворили из Грузии около 3,3 тысячи человек.Решение о выдворении иностранного гражданина из Грузии принимает Департамент миграции МВД или суд. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
иордания
индия
египет
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/06/1e/293976947_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_d8e29027b245e760abc5b98ed413a8db.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
происшествия, грузия, новости, иордания, индия, египет, мвд грузии, миграционные новости грузии сегодня
происшествия, грузия, новости, иордания, индия, египет, мвд грузии, миграционные новости грузии сегодня

Из Грузии за несколько дней выдворили более 100 иностранцев

14:54 06.10.2026 (обновлено: 15:00 06.10.2026)
© Ministry of Internal Affairs of GeorgiaДепартамент по вопросам миграции МВД Грузии
Департамент по вопросам миграции МВД Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 06.10.2026
© Ministry of Internal Affairs of Georgia
Подписаться
Выдворенным из Грузии иностранцам запретили повторный въезд в страну
ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Департамент миграции МВД Грузии за последние несколько дней выдворил из страны 107 иностранных граждан, говорится в сообщении на сайте МВД.
Среди них – граждане Иордании, Индии, Египта, Ливана, Алжира, Филиппин, Армении, Узбекистана, Турции, России, Китая, Азербайджана, Кыргызстана, Ирака, Кении, Непала, Нигерии, Таиланда и других стран.
"В соответствии с действующим законодательством выдворенным лицам был установлен запрет на въезд в Грузию", – говорится в сообщении МВД.
По данным ведомства, с начала текущего года сотрудники Департамента миграции выдворили из Грузии около 3,3 тысячи человек.
Решение о выдворении иностранного гражданина из Грузии принимает Департамент миграции МВД или суд.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0