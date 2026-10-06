https://sputnik-georgia.ru/20261006/mvd-gruzii-unichtozhilo-553-kg-narkotikov-301020282.html

МВД Грузии уничтожило 553 кг наркотиков

МВД Грузии уничтожило 553 кг наркотиков

Sputnik Грузия

В соответствии с действующим законодательством процесс уничтожения наркотических средств проводится с соблюдением современных экологических стандартов 06.10.2026, Sputnik Грузия

2026-10-06T23:25+0400

2026-10-06T23:25+0400

2026-10-06T23:25+0400

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ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии уничтожило 553 килограмма наркотических средств, изъятых в качестве вещественных доказательств в разное время по всей стране, сообщили в пресс-службе ведомства. Общая стоимость на так называемом "черном рынке" превышает 34 миллиона лари. Среди уничтоженных веществ – метадон, МДМА, героин, кокаин, бупренорфин, альфа-PVP, клеведрон, трамадол и кодеин. Также были уничтожены психотропные и новые психоактивные вещества. В соответствии с действующим законодательством процесс уничтожения наркотических средств проводится с соблюдением современных экологических стандартов. В процессе вместе с сотрудниками МВД, входящими в постоянно действующую комиссию, участвовали представители Генпрокуратуры и Минздрава.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, происшествия, мвд грузии, наркополитика