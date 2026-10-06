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Организаторы штурма здания администрации президента Грузии пошли на сделку со следствием
Организаторы штурма здания администрации президента Грузии пошли на сделку со следствием
Sputnik Грузия
Муртаз Зоделава и Лаша Беридзе могут выйти на свободу 4 ноября, если процессуальное соглашение будет утверждено на обсуждаемых условиях 06.10.2026, Sputnik Грузия
2026-10-06T16:56+0400
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ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Два из четырех организаторов штурма здания администрации президента Грузии 4 октября 2025 года – Муртаз Зоделава и Лаша Беридзе – заявили о готовности пойти на сделку со следствием и оформить процессуальное соглашение.Зоделава и Беридзе были признаны судом виновными в попытке захвата стратегического объекта, а также в организации группового насилия и руководстве им. Также Зоделава признали виновным в публичных призывах к свержению власти. В мае 2026 года их приговорили к семи годам тюрьмы каждого – отсчет срока начался с момента их задержания 5 октября 2025 года.По предварительным данным, прокуратура Грузии согласилась оформить процессуальную сделку за признание вины. По неуточненным данным, тюремный срок для Беридзе и Зоделава составит год и месяц, а остальной срок наказания оба обвиняемых будут отбывать условно. Тюрьму они покинут уже 4 ноября.В правящей партии расценили согласие Зоделава и Беридзе на сделку со следствием как крах революционных попыток."Эта псевдореволюционная пропаганда полностью рухнула, и заявления о том, что мы имеем дело с каким-то мирным протестом, конечно же, полностью опровергнуты, потому что мы видим признания организаторов соответствующих насильственных действий", — заявил член правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Чеишвили.Попытка захвата президентской резиденции в ТбилисиУчастники акции протеста вечером 4 октября 2025 года во время голосования на муниципальных выборах попытались ворваться в резиденцию президента Грузии, начав таким образом "передачу власти народу".Против них правоохранители применили спецсредства и водометы. В результате столкновений пострадали до 25 полицейских, 15 из которых потребовалась госпитализация.Полиция задержала 64 участников акции, в том числе пятерых организаторов – Паату Бурчуладзе, Муртаза Зоделава, Ираклия Надирадзе, Паату Манджгаладзе и Лашу Беридзе.Задержанным предъявлены обвинения по статьям "Повреждение или уничтожение имущества", "Захват или блокирование стратегических объектов", "Организация группового насилия, руководство им или участие в нем" и "Призывы к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти Грузии".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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политика, грузия, новости, тбилиси, ираклий чеишвили, паата бурчуладзе, ираклий надирадзе
политика, грузия, новости, тбилиси, ираклий чеишвили, паата бурчуладзе, ираклий надирадзе
Организаторы штурма здания администрации президента Грузии пошли на сделку со следствием
Муртаз Зоделава и Лаша Беридзе могут выйти на свободу 4 ноября, если процессуальное соглашение будет утверждено на обсуждаемых условиях
ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Два из четырех организаторов штурма здания администрации президента Грузии 4 октября 2025 года – Муртаз Зоделава и Лаша Беридзе – заявили о готовности пойти на сделку со следствием и оформить процессуальное соглашение.
Зоделава и Беридзе были признаны судом виновными в попытке захвата стратегического объекта, а также в организации группового насилия и руководстве им. Также Зоделава признали виновным в публичных призывах к свержению власти. В мае 2026 года их приговорили к семи годам тюрьмы каждого – отсчет срока начался с момента их задержания 5 октября 2025 года.
По предварительным данным, прокуратура Грузии согласилась оформить процессуальную сделку за признание вины. По неуточненным данным, тюремный срок для Беридзе и Зоделава составит год и месяц, а остальной срок наказания оба обвиняемых будут отбывать условно. Тюрьму они покинут уже 4 ноября.
В правящей партии расценили согласие Зоделава и Беридзе на сделку со следствием как крах революционных попыток.
"Эта псевдореволюционная пропаганда полностью рухнула, и заявления о том, что мы имеем дело с каким-то мирным протестом, конечно же, полностью опровергнуты, потому что мы видим признания организаторов соответствующих насильственных действий", — заявил член правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Чеишвили.
Попытка захвата президентской резиденции в Тбилиси
Участники акции протеста вечером 4 октября 2025 года во время голосования на муниципальных выборах попытались ворваться в резиденцию президента Грузии, начав таким образом "передачу власти народу".
Против них правоохранители применили спецсредства и водометы. В результате столкновений пострадали до 25 полицейских, 15 из которых потребовалась госпитализация.
Полиция задержала 64 участников акции, в том числе пятерых организаторов – Паату Бурчуладзе, Муртаза Зоделава, Ираклия Надирадзе, Паату Манджгаладзе и Лашу Беридзе.
Задержанным предъявлены обвинения по статьям "Повреждение или уничтожение имущества", "Захват или блокирование стратегических объектов", "Организация группового насилия, руководство им или участие в нем" и "Призывы к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти Грузии".