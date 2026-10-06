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Основные параметры госбюджета Грузии на 2027 год
Основные параметры госбюджета Грузии на 2027 год
Sputnik Грузия
Согласно представленному проекту, поступления в госбюджет в 2027 году увеличатся на 1,5 миллиарда лари по сравнению с госбюджетом 2026 года 06.10.2026, Sputnik Грузия
2026-10-06T09:01+0400
2026-10-06T09:01+0400
2026-10-06T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Правительство Грузии представило в парламент страны проект государственного бюджета на 2027 год.Как говорится в пояснительной записке к проекту, государственный бюджет учитывает как текущие показатели роста ВВП, так и данные международных финансовых институтов по росту мировой экономики, в том числе и по Грузии.Согласно пояснительной записке, госбюджет рассчитан исходя из консервативного прогноза роста экономики, который ожидается на уровне 5%. Номинальный валовой внутренний продукт прогнозируется на уровне 126,4 миллиарда лари. Прогноз по совокупному дефициту бюджета установлен на уровне 2,5%. При этом правительственный долг составляет 31,6% к ВВП.Параметры госбюджетаСогласно представленному проекту, поступления в госбюджет в 2027 году увеличатся на 1,5 миллиарда лари по сравнению с госбюджетом 2026 года и составят около 37,5 миллиарда лари.При этом доходы увеличатся на 1,8 миллиарда лари и составят около 32,1 миллиарда.Что касается расходной части бюджета, то, согласно проекту, объем ассигнований госбюджета 2027 года вырастет примерно на 1,2 миллиарда лари и составит около 32,1 миллиарда лари.Кто получит больше денегБольшего всего в 2027 году вырастет бюджет Минздрава (на 811,2 миллиона лари) и составит 10,5 миллиарда лари, откуда около 7,5 миллиарда пойдут на социальные выплаты – в том числе на повышение пенсий и пособий, а 2,4 миллиарда лари – на здравоохранение, в том числе на повышение зарплат медработникам.Бюджет Минобразования составит 2,9 миллиарда лари, откуда 2,1 миллиарда пойдут на школы и детские сады, 248 миллионов – на профессиональное образования, а 247,7 миллиона – на высшее.Бюджет министерства регионального развития и инфраструктуры составит 3,3 миллиарда лари, откуда 1,6 миллиарда пойдет на строительство дорог, остальные – на строительство школ в регионах, ремонт системы водоснабжения и на региональную инфраструктуру.Бюджет министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства составит более 1 миллиарда лари, министерства экономики – 1,5 миллиарда лари, министерства финансов – 145 миллионов лари, министерства юстиции – 490,4 миллиона лари, министерства иностранных дел – 232,3 миллиона лари, министерства обороны – около 2 миллиардов лари, МВД Грузии – 1,7 миллиарда лари.Бюджет министерства культуры составит 370 миллионов, а министерства спорта – 382 миллиона лари.При этом бюджет Службы государственной безопасности составит 390 миллионов, судов – 231,7 миллиона, парламента – 91,5 миллиона лари, администрации правительства – 31 миллион лари, а администрации президента – 11 миллионов лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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экономика, грузия, новости, парламент грузии, министерство финансов грузии, бюджет грузии
экономика, грузия, новости, парламент грузии, министерство финансов грузии, бюджет грузии
Основные параметры госбюджета Грузии на 2027 год
Согласно представленному проекту, поступления в госбюджет в 2027 году увеличатся на 1,5 миллиарда лари по сравнению с госбюджетом 2026 года
ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Правительство Грузии представило в парламент страны проект государственного бюджета на 2027 год.
Как говорится в пояснительной записке к проекту, государственный бюджет учитывает как текущие показатели роста ВВП, так и данные международных финансовых институтов по росту мировой экономики, в том числе и по Грузии.
Прогноз основных макроэкономических показателей на 2027 год
Показатель
Прогноз 2026
Прогноз 2027
Экономический рост, %
6,8
5,0
Дефлятор, %
3,9
3,7
Объем ВВП, млрд лари
116,1
126,4
Поступления в консолидированный бюджет, млрд лари
36
37,5
Дефицит госбюджета, % к ВВП
1,4
2,5
Ассигнования госбюджета, % к ВВП
30,4
29,1
Согласно пояснительной записке, госбюджет рассчитан исходя из консервативного прогноза роста экономики, который ожидается на уровне 5%. Номинальный валовой внутренний продукт прогнозируется на уровне 126,4 миллиарда лари.
Прогноз по совокупному дефициту бюджета установлен на уровне 2,5%. При этом правительственный долг составляет 31,6% к ВВП.
Согласно представленному проекту, поступления в госбюджет в 2027 году увеличатся на 1,5 миллиарда лари по сравнению с госбюджетом 2026 года и составят около 37,5 миллиарда лари.
При этом доходы увеличатся на 1,8 миллиарда лари и составят около 32,1 миллиарда.
Прогнозные показатели госбюджета Грузии на 2027 год (млн лари)
Показатели
2026
2027
Поступления в госбюджет
30 759,4
32 166,0
Налоговые поступления в госбюджет
24 996,3
26 795,6
Гранты
346,3
245,6
Ассигнования госбюджета
30 881,4
32 071,5
Что касается расходной части бюджета, то, согласно проекту, объем ассигнований госбюджета 2027 года вырастет примерно на 1,2 миллиарда лари и составит около 32,1 миллиарда лари.
Большего всего в 2027 году вырастет бюджет Минздрава (на 811,2 миллиона лари) и составит 10,5 миллиарда лари, откуда около 7,5 миллиарда пойдут на социальные выплаты – в том числе на повышение пенсий и пособий, а 2,4 миллиарда лари – на здравоохранение, в том числе на повышение зарплат медработникам.
Бюджет Минобразования составит 2,9 миллиарда лари, откуда 2,1 миллиарда пойдут на школы и детские сады, 248 миллионов – на профессиональное образования, а 247,7 миллиона – на высшее.
Бюджет министерства регионального развития и инфраструктуры составит 3,3 миллиарда лари, откуда 1,6 миллиарда пойдет на строительство дорог, остальные – на строительство школ в регионах, ремонт системы водоснабжения и на региональную инфраструктуру.
Бюджет министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства составит более 1 миллиарда лари, министерства экономики – 1,5 миллиарда лари, министерства финансов – 145 миллионов лари, министерства юстиции – 490,4 миллиона лари, министерства иностранных дел – 232,3 миллиона лари, министерства обороны – около 2 миллиардов лари, МВД Грузии – 1,7 миллиарда лари.
Бюджет министерства культуры составит 370 миллионов, а министерства спорта – 382 миллиона лари.
При этом бюджет Службы государственной безопасности составит 390 миллионов, судов – 231,7 миллиона, парламента – 91,5 миллиона лари, администрации правительства – 31 миллион лари, а администрации президента – 11 миллионов лари.