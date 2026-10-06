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Основные параметры госбюджета Грузии на 2027 год

Основные параметры госбюджета Грузии на 2027 год

Sputnik Грузия

Согласно представленному проекту, поступления в госбюджет в 2027 году увеличатся на 1,5 миллиарда лари по сравнению с госбюджетом 2026 года 06.10.2026, Sputnik Грузия

2026-10-06T09:01+0400

2026-10-06T09:01+0400

2026-10-06T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Правительство Грузии представило в парламент страны проект государственного бюджета на 2027 год.Как говорится в пояснительной записке к проекту, государственный бюджет учитывает как текущие показатели роста ВВП, так и данные международных финансовых институтов по росту мировой экономики, в том числе и по Грузии.Согласно пояснительной записке, госбюджет рассчитан исходя из консервативного прогноза роста экономики, который ожидается на уровне 5%. Номинальный валовой внутренний продукт прогнозируется на уровне 126,4 миллиарда лари. Прогноз по совокупному дефициту бюджета установлен на уровне 2,5%. При этом правительственный долг составляет 31,6% к ВВП.Параметры госбюджетаСогласно представленному проекту, поступления в госбюджет в 2027 году увеличатся на 1,5 миллиарда лари по сравнению с госбюджетом 2026 года и составят около 37,5 миллиарда лари.При этом доходы увеличатся на 1,8 миллиарда лари и составят около 32,1 миллиарда.Что касается расходной части бюджета, то, согласно проекту, объем ассигнований госбюджета 2027 года вырастет примерно на 1,2 миллиарда лари и составит около 32,1 миллиарда лари.Кто получит больше денегБольшего всего в 2027 году вырастет бюджет Минздрава (на 811,2 миллиона лари) и составит 10,5 миллиарда лари, откуда около 7,5 миллиарда пойдут на социальные выплаты – в том числе на повышение пенсий и пособий, а 2,4 миллиарда лари – на здравоохранение, в том числе на повышение зарплат медработникам.Бюджет Минобразования составит 2,9 миллиарда лари, откуда 2,1 миллиарда пойдут на школы и детские сады, 248 миллионов – на профессиональное образования, а 247,7 миллиона – на высшее.Бюджет министерства регионального развития и инфраструктуры составит 3,3 миллиарда лари, откуда 1,6 миллиарда пойдет на строительство дорог, остальные – на строительство школ в регионах, ремонт системы водоснабжения и на региональную инфраструктуру.Бюджет министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства составит более 1 миллиарда лари, министерства экономики – 1,5 миллиарда лари, министерства финансов – 145 миллионов лари, министерства юстиции – 490,4 миллиона лари, министерства иностранных дел – 232,3 миллиона лари, министерства обороны – около 2 миллиардов лари, МВД Грузии – 1,7 миллиарда лари.Бюджет министерства культуры составит 370 миллионов, а министерства спорта – 382 миллиона лари.При этом бюджет Службы государственной безопасности составит 390 миллионов, судов – 231,7 миллиона, парламента – 91,5 миллиона лари, администрации правительства – 31 миллион лари, а администрации президента – 11 миллионов лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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экономика, грузия, новости, парламент грузии, министерство финансов грузии, бюджет грузии