https://sputnik-georgia.ru/20261006/ot-lozy-do-vina-kak-prokhodit-rtveli-2026-v-gruzii---video-300998829.html

От лозы до вина: как проходит Ртвели-2026 в Грузии – видео

От лозы до вина: как проходит Ртвели-2026 в Грузии – видео

Sputnik Грузия

В Грузии продолжается ртвели – сезон сбора урожая винограда. Сейчас работы ведутся прежде всего в Кахети – главном винодельческом регионе Грузии 06.10.2026, Sputnik Грузия

2026-10-06T13:36+0400

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По данным Национального агентства вина, здесь уже переработали более 147 тысяч тонн винограда. Около 80 тысяч тонн приходится на "саперави" и почти 58 тысяч – на "ркацители". Урожай уже сдали более 10 тысяч виноградарей.В этом году в Кахети ожидают собрать около 320 тысяч тонн винограда. При этом власти особо отмечают качество урожая – 99% уже принятого винограда относится к высокой и средней категориям качества.

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