https://sputnik-georgia.ru/20261006/ot-lozy-do-vina-kak-prokhodit-rtveli-2026-v-gruzii---video-300998829.html
От лозы до вина: как проходит Ртвели-2026 в Грузии – видео
От лозы до вина: как проходит Ртвели-2026 в Грузии – видео
Sputnik Грузия
В Грузии продолжается ртвели – сезон сбора урожая винограда. Сейчас работы ведутся прежде всего в Кахети – главном винодельческом регионе Грузии 06.10.2026, Sputnik Грузия
2026-10-06T13:36+0400
2026-10-06T13:36+0400
2026-10-06T13:52+0400
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По данным Национального агентства вина, здесь уже переработали более 147 тысяч тонн винограда. Около 80 тысяч тонн приходится на "саперави" и почти 58 тысяч – на "ркацители". Урожай уже сдали более 10 тысяч виноградарей.В этом году в Кахети ожидают собрать около 320 тысяч тонн винограда. При этом власти особо отмечают качество урожая – 99% уже принятого винограда относится к высокой и средней категориям качества.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , вино и виноделие грузии, виноград, грузия, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , вино и виноделие грузии, виноград, грузия, видео
От лозы до вина: как проходит Ртвели-2026 в Грузии – видео
13:36 06.10.2026 (обновлено: 13:52 06.10.2026)
В Грузии продолжается ртвели – сезон сбора урожая винограда. Сейчас работы ведутся прежде всего в Кахети – главном винодельческом регионе Грузии
По данным Национального агентства вина, здесь уже переработали более 147 тысяч тонн винограда. Около 80 тысяч тонн приходится на "саперави" и почти 58 тысяч – на "ркацители". Урожай уже сдали более 10 тысяч виноградарей.
В этом году в Кахети ожидают собрать около 320 тысяч тонн винограда. При этом власти особо отмечают качество урожая – 99% уже принятого винограда относится к высокой и средней категориям качества.