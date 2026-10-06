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Российские войска продолжили наносить удары по объектам на Украине
Российские войска продолжили наносить удары по объектам на Украине
Sputnik Грузия
Вооруженные силы России продолжают атаковать объекты портовой и транспортной инфраструктуры Украины, а также морские суда, задействованные в интересах ВСУ 06.10.2026, Sputnik Грузия
2026-10-06T15:24+0400
2026-10-06T15:24+0400
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ТБИЛИСИ, 6 окт – Sputnik. Российские военные продолжили наносить удары по целям на Украине в ночь на вторник, об этом сообщила пресс-служба Минобороны.Для нанесения ударов использовались беспилотники."Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по логистическим центрам, транспортной и портовой инфраструктуре Украины, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ", – говорится в сообщении.По данным ведомства, в результате в Одесской области был поражен склад ракетно-артиллерийского вооружения, расположенный в населенном пункте Ильичевка.В порту Черноморск российские военные атаковали морское судно типа "сухогруз", доставившее грузы двойного назначения, предназначенные для обеспечения ВСУ, а в порту Измаил – объекты причальной инфраструктуры, используемой для разгрузки и хранения военных грузов.Ранее российская сторона неоднократно заявляла, что данные удары являются ответом на действия Киева.Как поясняли в МИД РФ, киевский режим, используя данные и дроны, полученные от НАТО и ЕС, наращивает атаки на прибрежную транспортно-логистическую инфраструктуру и гражданские суда в Азово-Черноморской акватории.В такой ситуации российская армия прилагает усилия, чтобы обеспечить безопасность судоходства. Удары наносятся по тем судам и инфраструктуре, которые используются для перевозки западных вооружений и военной техники в интересах ВСУ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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россия, в мире, политика, украина, одесская область, мид россии, нато, обострение ситуации вокруг украины
россия, в мире, политика, украина, одесская область, мид россии, нато, обострение ситуации вокруг украины
Российские войска продолжили наносить удары по объектам на Украине
15:24 06.10.2026 (обновлено: 23:37 06.10.2026)
Вооруженные силы России продолжают атаковать объекты портовой и транспортной инфраструктуры Украины, а также морские суда, задействованные в интересах ВСУ
ТБИЛИСИ, 6 окт – Sputnik. Российские военные продолжили наносить удары по целям на Украине в ночь на вторник, об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Для нанесения ударов использовались беспилотники.
"Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по логистическим центрам, транспортной и портовой инфраструктуре Украины, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ", – говорится в сообщении.
По данным ведомства, в результате в Одесской области был поражен склад ракетно-артиллерийского вооружения, расположенный в населенном пункте Ильичевка.
В порту Черноморск российские военные атаковали морское судно типа "сухогруз", доставившее грузы двойного назначения, предназначенные для обеспечения ВСУ, а в порту Измаил – объекты причальной инфраструктуры, используемой для разгрузки и хранения военных грузов.
Ранее российская сторона неоднократно заявляла, что данные удары являются ответом на действия Киева.
Как поясняли в МИД РФ, киевский режим, используя данные и дроны, полученные от НАТО и ЕС, наращивает атаки на прибрежную транспортно-логистическую инфраструктуру и гражданские суда в Азово-Черноморской акватории.
В такой ситуации российская армия прилагает усилия, чтобы обеспечить безопасность судоходства. Удары наносятся по тем судам и инфраструктуре, которые используются для перевозки западных вооружений и военной техники в интересах ВСУ.