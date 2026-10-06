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Ртвели 2026: в Кахети переработали более 180 тысяч тонн винограда

Ртвели 2026: в Кахети переработали более 180 тысяч тонн винограда

Sputnik Грузия

Сбор и размещение урожая с разной степенью активности продолжаются во всех муниципалитетах Кахети 06.10.2026, Sputnik Грузия

2026-10-06T22:51+0400

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ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Винные заводы в регионе Кахети (Восточная Грузия) к этому времени переработали 182,2 тысячи тонн винограда, которые сдали 13,2 тысячи фермеров, сообщили в Национальном агентстве вина. Сбор урожая винограда проходит в Грузии осенью. Начинается он в регионе Кахети в конце августа – первых числах сентября, а завершается в горных регионах страны, в том числе в Раче, на родине легендарной "хванчкары". Сбор и размещение урожая с разной степенью активности продолжаются во всех муниципалитетах Кахети. Из переработанного винограда 92,1 тысячи тонн составляет "саперави", до 77,4 тысячи тонн — "ркацители", а оставшаяся часть приходится на другие сорта винограда. Ртвели в Кахети находится в пиковой фазе, среднесуточная переработка – в пределах 13–14 тысяч тонн. Государственное предприятие "Компания по управлению урожаем" принимает виноград от фермеров на 22 локациях в различных муниципалитетах региона. Цена кондиционного "саперави", сахаристость которого составляет не менее 20%, определена в размере 1,50 лари за 1 кг. Цена на "саперави" с сахаристостью от 16% до 20% составит 1,00 лари, а с сахаристостью менее 16% – 0,50 лари. В случае "ркацители" и других винных сортов, разрешенных Законом Грузии "О лозе и вине", цена винограда с сахаристостью не менее 19% составит 1,30 лари, от 16% до 19% – 0,90 лари, а в случае сахаристости менее 16% – 0,50 лари. Прогнозируемый урожай в 2026 году составляет около 320 тысяч тонн. В ходе сбора урожая 2025 года правительству пришлось закупить 145,7 тысячи тонн винограда за счет средств государственного бюджета, потратив 241 миллион лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, экономика, новости, кахети, рача, национальное агентство вина, грузинское вино, вино и виноделие грузии, ртвели архив