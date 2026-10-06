https://sputnik-georgia.ru/20261006/rtveli-2026-vinograd-na-predpriyatiya-sdali-bolee-12-tysyach-fermerov-300991953.html

Ртвели 2026: виноград на предприятия сдали более 12 тысяч фермеров

Ртвели 2026: виноград на предприятия сдали более 12 тысяч фермеров

Sputnik Грузия

Почти весь сданный на заводы виноград, 166,8 тысячи тонн, – качественный, высокой кондиции, и лишь 1% сданного винограда – некачественный и неспелый 06.10.2026, Sputnik Грузия

2026-10-06T13:53+0400

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2026-10-06T13:53+0400

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ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Винные заводы в регионе Кахети (Восточная Грузия) к этому времени переработали 168,5 тысячи тонн винограда, которые сдали 12,3 тысячи фермеров, сообщили в Национальном агентстве вина. Сбор урожая винограда проходит в Грузии осенью. Начинается он в регионе Кахети в конце августа – первых числах сентября, а завершается в горных регионах страны, в том числе в Раче, на родине легендарной "хванчкары". Сбор и размещение урожая с разной степенью активности продолжаются во всех муниципалитетах Кахети. Государственное предприятие "Компания по управлению урожаем" принимает виноград от фермеров на 22 локациях в различных муниципалитетах региона. В целях организованного проведения ртвели и полной реализации урожая по решению правительства Грузии в случае избыточного урожая каждый виноградарь получит возможность сдать свой виноград. С этой целью ООО "Компания по управлению урожаем" принимает выращенный в Кахети виноград у физических лиц в соответствии с установленными условиями. В случае "ркацители" и других винных сортов, разрешенных Законом Грузии "О лозе и вине", цена винограда с сахаристостью не менее 19% составит 1,30 лари, от 16% до 19% – 0,90 лари, а в случае сахаристости менее 16% – 0,50 лари. Прогнозируемый урожай в 2026 году составляет около 320 тысяч тонн. В ходе сбора урожая 2025 года правительству пришлось закупить 145,7 тысячи тонн винограда за счет средств государственного бюджета, потратив 241 миллион лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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экономика, грузия, новости, национальное агентство вина, кахети, рача, грузинское вино, вино и виноделие грузии, ртвели архив