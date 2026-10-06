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Сборная Грузии не смогла забить в четвертом подряд матче Лиги наций
Сборная Грузии не смогла забить в четвертом подряд матче Лиги наций
Sputnik Грузия
Сборная Грузии по футболу остается на последнем месте в группе B2 06.10.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Сборная Грузии по футболу в матче четвертого тура Лиги наций УЕФА в группе B2 сыграла вничью с командой Северной Ирландии на стадионе "Уиндзор Парк" – 0:0.После успешного старта хозяева стремились укрепить лидерство в группе, а грузинской сборной, занимающей последнее место в квартете, необходимо было исправлять положение. Рамаз Сванадзе изменил игровую схему и состав. На поле с первых минут вышли Саба Сазонов, Зурико Давиташвили, Гизо Мамагеишвили, Анзор Меквабишвили и Буду Зивзивадзе.Первый тайм прошел с преимуществом сборной Северной Ирландии. Самую опасную атаку сборной Грузии завершал Зурико Давиташвили, однако вратарь отразил его удар.После перерыва сборная Грузии заметно активизировалась и создала несколько моментов, однако Георгий Цитаишвили и Хвича Кварацхелия не смогли поразить ворота. Грузинская команда дважды была близка к тому, чтобы пропустить. На 84-й минуте Георгий Мамардашвили отразил пенальти в исполнении Айзека Прайса.После четырех туров в группе B2 Лиги наций Северная Ирландия с 8 очками продолжает лидировать и сохраняет хорошие шансы на выход в лигу A. Сборная Грузии с 2 очками занимает четвертое место.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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спорт, грузия, новости, хвича кварацхелия, зурико давиташвили, тбилиси, буду зивзивадзе, уефа
спорт, грузия, новости, хвича кварацхелия, зурико давиташвили, тбилиси, буду зивзивадзе, уефа
Сборная Грузии не смогла забить в четвертом подряд матче Лиги наций
10:50 06.10.2026 (обновлено: 11:11 06.10.2026)
Сборная Грузии по футболу остается на последнем месте в группе B2
ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Сборная Грузии по футболу в матче четвертого тура Лиги наций УЕФА в группе B2 сыграла вничью с командой Северной Ирландии на стадионе "Уиндзор Парк" – 0:0.
После успешного старта хозяева стремились укрепить лидерство в группе, а грузинской сборной, занимающей последнее место в квартете, необходимо было исправлять положение. Рамаз Сванадзе изменил игровую схему и состав. На поле с первых минут вышли Саба Сазонов, Зурико Давиташвили, Гизо Мамагеишвили, Анзор Меквабишвили и Буду Зивзивадзе.
Первый тайм прошел с преимуществом сборной Северной Ирландии. Самую опасную атаку сборной Грузии завершал Зурико Давиташвили, однако вратарь отразил его удар.
После перерыва сборная Грузии заметно активизировалась и создала несколько моментов, однако Георгий Цитаишвили и Хвича Кварацхелия не смогли поразить ворота. Грузинская команда дважды была близка к тому, чтобы пропустить. На 84-й минуте Георгий Мамардашвили отразил пенальти в исполнении Айзека Прайса.
После четырех туров в группе B2 Лиги наций Северная Ирландия с 8 очками продолжает лидировать и сохраняет хорошие шансы на выход в лигу A. Сборная Грузии с 2 очками занимает четвертое место.