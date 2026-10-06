https://sputnik-georgia.ru/20261006/svanadze-u-sbornoy-gruzii-slozhnoe-psikhologicheskoe-sostoyanie-posle-serii-bez-golov-300994499.html

Сванадзе: У сборной Грузии сложное психологическое состояние после серии без голов

Сванадзе: У сборной Грузии сложное психологическое состояние после серии без голов

Sputnik Грузия

Рамаз Сванадзе рассчитывает на улучшение игры сборной Грузии в ноябрьских матчах Лиги наций 06.10.2026, Sputnik Грузия

2026-10-06T15:55+0400

2026-10-06T15:55+0400

2026-10-06T15:55+0400

спорт

грузия

новости

тбилиси

венгрия

украина

буду зивзивадзе

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/09/1c/300853948_0:96:1945:1190_1920x0_80_0_0_725e82e5e266b6abc320d8cd178a5ffb.jpg

ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Сборная Грузии по футболу находится в сложном психологическом состоянии после четырех матчей без забитых голов, заявил журналистам главный тренер национальной команды Рамаз Сванадзе.После четырех туров в группе B2 Лиги наций сборная Грузии с двумя очками занимает четвертое место, не забив ни одного гола."У нас очень сложное психологическое состояние. Ни для кого не является простым тот факт, что в четырех матчах мы не забили ни одного гола. Однако есть и позитивные моменты, которые мы увидели во втором тайме", – заявил Сванадзе.По словам главного тренера, одним из позитивных моментов стала новая тактика команды."Мы начали играть в новый футбол – с новым стилем и новой тактикой. Конечно, на это нужно время, и мы должны это развивать. Я уверен, что в ноябрьских матчах качество нашей игры будет намного выше", – подчеркнул Сванадзе.По словам нападающего сборной Грузии Буду Зивзивадзе, команда способна выйти из сложной ситуации."Сборной Грузии никогда и ничего не давалось легко и просто. Я уверен, что эта команда сможет выйти из сложной ситуации, и вместе мы добьемся цели – сыграем на чемпионате Европы", – сказал Зивзивадзе.В следующем туре, 14 ноября, сборная Грузии примет национальную команду Венгрии, а Северная Ирландия в тот же день сыграет с Украиной.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

венгрия

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, грузия, новости, тбилиси, венгрия, украина, буду зивзивадзе