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Сванадзе: У сборной Грузии сложное психологическое состояние после серии без голов
Сванадзе: У сборной Грузии сложное психологическое состояние после серии без голов
Sputnik Грузия
Рамаз Сванадзе рассчитывает на улучшение игры сборной Грузии в ноябрьских матчах Лиги наций 06.10.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Сборная Грузии по футболу находится в сложном психологическом состоянии после четырех матчей без забитых голов, заявил журналистам главный тренер национальной команды Рамаз Сванадзе.После четырех туров в группе B2 Лиги наций сборная Грузии с двумя очками занимает четвертое место, не забив ни одного гола."У нас очень сложное психологическое состояние. Ни для кого не является простым тот факт, что в четырех матчах мы не забили ни одного гола. Однако есть и позитивные моменты, которые мы увидели во втором тайме", – заявил Сванадзе.По словам главного тренера, одним из позитивных моментов стала новая тактика команды."Мы начали играть в новый футбол – с новым стилем и новой тактикой. Конечно, на это нужно время, и мы должны это развивать. Я уверен, что в ноябрьских матчах качество нашей игры будет намного выше", – подчеркнул Сванадзе.По словам нападающего сборной Грузии Буду Зивзивадзе, команда способна выйти из сложной ситуации."Сборной Грузии никогда и ничего не давалось легко и просто. Я уверен, что эта команда сможет выйти из сложной ситуации, и вместе мы добьемся цели – сыграем на чемпионате Европы", – сказал Зивзивадзе.В следующем туре, 14 ноября, сборная Грузии примет национальную команду Венгрии, а Северная Ирландия в тот же день сыграет с Украиной.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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спорт, грузия, новости, тбилиси, венгрия, украина, буду зивзивадзе
спорт, грузия, новости, тбилиси, венгрия, украина, буду зивзивадзе

Сванадзе: У сборной Грузии сложное психологическое состояние после серии без голов

15:55 06.10.2026
© REUTERS Irakli GedenidzeТренер сборной Грузии по футболу Рамаз Сванадзе на мачте против сборной Украины 28 сентября 2026 года
Тренер сборной Грузии по футболу Рамаз Сванадзе на мачте против сборной Украины 28 сентября 2026 года - Sputnik Грузия, 1920, 06.10.2026
© REUTERS Irakli Gedenidze
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Рамаз Сванадзе рассчитывает на улучшение игры сборной Грузии в ноябрьских матчах Лиги наций
ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Сборная Грузии по футболу находится в сложном психологическом состоянии после четырех матчей без забитых голов, заявил журналистам главный тренер национальной команды Рамаз Сванадзе.
После четырех туров в группе B2 Лиги наций сборная Грузии с двумя очками занимает четвертое место, не забив ни одного гола.
"У нас очень сложное психологическое состояние. Ни для кого не является простым тот факт, что в четырех матчах мы не забили ни одного гола. Однако есть и позитивные моменты, которые мы увидели во втором тайме", – заявил Сванадзе.
По словам главного тренера, одним из позитивных моментов стала новая тактика команды.
"Мы начали играть в новый футбол – с новым стилем и новой тактикой. Конечно, на это нужно время, и мы должны это развивать. Я уверен, что в ноябрьских матчах качество нашей игры будет намного выше", – подчеркнул Сванадзе.
По словам нападающего сборной Грузии Буду Зивзивадзе, команда способна выйти из сложной ситуации.
"Сборной Грузии никогда и ничего не давалось легко и просто. Я уверен, что эта команда сможет выйти из сложной ситуации, и вместе мы добьемся цели – сыграем на чемпионате Европы", – сказал Зивзивадзе.
В следующем туре, 14 ноября, сборная Грузии примет национальную команду Венгрии, а Северная Ирландия в тот же день сыграет с Украиной.
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