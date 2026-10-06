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Цены на топливо в Грузии бьют по фермерам - видео

Цены на топливо в Грузии бьют по фермерам - видео

Sputnik Грузия

Рост цен на дизель становится новой проблемой для грузинских фермеров. За последний год топливо подорожало более чем вдвое, достигнув рекордной отметки почти в... 06.10.2026, Sputnik Грузия

2026-10-06T20:14+0400

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Особенно болезненно рост цен ощущается сейчас, когда в стране начинаются работы по посеву озимых. Сельхозтехника практически полностью зависит от дизельного топлива, поэтому дополнительные расходы напрямую увеличивают стоимость будущего урожая.Фермеры опасаются, что дорогой дизель сделает местную продукцию ещё менее конкурентоспособной по сравнению с импортной. И если высокие цены на топливо сохранятся, то расходы аграриев продолжат расти, а вслед за ними увеличится и конечная стоимость сельскохозяйственной продукции.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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