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Цены на топливо в Грузии бьют по фермерам - видео
Цены на топливо в Грузии бьют по фермерам - видео
Sputnik Грузия
Рост цен на дизель становится новой проблемой для грузинских фермеров. За последний год топливо подорожало более чем вдвое, достигнув рекордной отметки почти в... 06.10.2026, Sputnik Грузия
2026-10-06T20:14+0400
2026-10-06T20:14+0400
2026-10-06T20:14+0400
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Особенно болезненно рост цен ощущается сейчас, когда в стране начинаются работы по посеву озимых. Сельхозтехника практически полностью зависит от дизельного топлива, поэтому дополнительные расходы напрямую увеличивают стоимость будущего урожая.Фермеры опасаются, что дорогой дизель сделает местную продукцию ещё менее конкурентоспособной по сравнению с импортной. И если высокие цены на топливо сохранятся, то расходы аграриев продолжат расти, а вслед за ними увеличится и конечная стоимость сельскохозяйственной продукции.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , цены на топливо, грузия, транспорт, сельское хозяйство грузии, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , цены на топливо, грузия, транспорт, сельское хозяйство грузии, видео
Цены на топливо в Грузии бьют по фермерам - видео
Рост цен на дизель становится новой проблемой для грузинских фермеров. За последний год топливо подорожало более чем вдвое, достигнув рекордной отметки почти в два доллара за литр.
Особенно болезненно рост цен ощущается сейчас, когда в стране начинаются работы по посеву озимых. Сельхозтехника практически полностью зависит от дизельного топлива, поэтому дополнительные расходы напрямую увеличивают стоимость будущего урожая.
Фермеры опасаются, что дорогой дизель сделает местную продукцию ещё менее конкурентоспособной по сравнению с импортной. И если высокие цены на топливо сохранятся, то расходы аграриев продолжат расти, а вслед за ними увеличится и конечная стоимость сельскохозяйственной продукции.