https://sputnik-georgia.ru/20261006/ucheniya-po-spaseniyu-lyudey-i-likvidatsii-posledstviy-razliva-nefti-proshli-v-batumi-301018304.html

Учения по спасению людей и ликвидации последствий разлива нефти прошли в Батуми

Учения по спасению людей и ликвидации последствий разлива нефти прошли в Батуми

Sputnik Грузия

В учениях были задействованы 18 единиц техники, в том числе три судна, шесть катеров, два буксира, плавучий кран, четыре скутера, вспомогательный катер и... 06.10.2026, Sputnik Грузия

2026-10-06T20:55+0400

2026-10-06T20:55+0400

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ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Национальные учения по поиску и спасению людей на море и ликвидации последствий аварийного разлива нефти – Geo Sar & OSR EX 2026 – прошли в акватории Батуми, сообщили в Агентстве морского транспорта. Согласно сценарию, основная часть операции проходила в акватории Батумского порта. Вторая часть учений состоялась на побережье – у устья канала Жилинского и на прилегающей территории. Главная цель учений – проверить возможности по поиску и спасению людей на море, оказанию помощи судам, находящимся в аварийном состоянии, ликвидации последствий аварийных разливов нефти и усилить координацию между соответствующими ведомствами. В рамках учений также отрабатывались согласованные действия оперативного штаба и участвующих ведомств для защиты береговой линии. В учениях были задействованы 18 единиц техники, в том числе три судна, шесть катеров, два буксира, плавучий кран, четыре скутера, вспомогательный катер и вертолет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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