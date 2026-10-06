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Учения по спасению людей и ликвидации последствий разлива нефти прошли в Батуми
Учения по спасению людей и ликвидации последствий разлива нефти прошли в Батуми
Sputnik Грузия
В учениях были задействованы 18 единиц техники, в том числе три судна, шесть катеров, два буксира, плавучий кран, четыре скутера, вспомогательный катер и... 06.10.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Национальные учения по поиску и спасению людей на море и ликвидации последствий аварийного разлива нефти – Geo Sar & OSR EX 2026 – прошли в акватории Батуми, сообщили в Агентстве морского транспорта. Согласно сценарию, основная часть операции проходила в акватории Батумского порта. Вторая часть учений состоялась на побережье – у устья канала Жилинского и на прилегающей территории. Главная цель учений – проверить возможности по поиску и спасению людей на море, оказанию помощи судам, находящимся в аварийном состоянии, ликвидации последствий аварийных разливов нефти и усилить координацию между соответствующими ведомствами. В рамках учений также отрабатывались согласованные действия оперативного штаба и участвующих ведомств для защиты береговой линии. В учениях были задействованы 18 единиц техники, в том числе три судна, шесть катеров, два буксира, плавучий кран, четыре скутера, вспомогательный катер и вертолет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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новости, грузия, происшествия, агентство морского транспорта, батуми
новости, грузия, происшествия, агентство морского транспорта, батуми
Учения по спасению людей и ликвидации последствий разлива нефти прошли в Батуми
В учениях были задействованы 18 единиц техники, в том числе три судна, шесть катеров, два буксира, плавучий кран, четыре скутера, вспомогательный катер и вертолет
ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Национальные учения по поиску и спасению людей на море и ликвидации последствий аварийного разлива нефти – Geo Sar & OSR EX 2026 – прошли в акватории Батуми, сообщили в Агентстве морского транспорта.
Согласно сценарию, основная часть операции проходила в акватории Батумского порта. Вторая часть учений состоялась на побережье – у устья канала Жилинского и на прилегающей территории.
Главная цель учений – проверить возможности по поиску и спасению людей на море, оказанию помощи судам, находящимся в аварийном состоянии, ликвидации последствий аварийных разливов нефти и усилить координацию между соответствующими ведомствами.
В рамках учений также отрабатывались согласованные действия оперативного штаба и участвующих ведомств для защиты береговой линии.
В учениях были задействованы 18 единиц техники, в том числе три судна, шесть катеров, два буксира, плавучий кран, четыре скутера, вспомогательный катер и вертолет.