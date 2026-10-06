https://sputnik-georgia.ru/20261006/uchitel-v-gruzii-uvazhaema-li-segodnya-eta-professiya---video-301007485.html

Учитель в Грузии: уважаема ли сегодня эта профессия? – видео

Учитель в Грузии: уважаема ли сегодня эта профессия? – видео

Sputnik Грузия

Учитель – профессия, без которой невозможно представить будущее любой страны. Но насколько престижно быть педагогом в современной Грузии? 06.10.2026, Sputnik Грузия

2026-10-06T14:23+0400

2026-10-06T14:23+0400

2026-10-06T14:58+0400

видео

видео-новости из грузии

мультимедиа

образование

школа

видеоклуб

педагоги

грузия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/0a/06/301007305_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_9e7f8e2f90e38a115389b7a6014f7cf5.jpg

Сегодня в грузинских школах работают около 66 тысяч учителей. Почти девять из десяти – женщины. Профессия учителя в Грузии традиционно была уважаемой, но сегодня одного уважения недостаточно.Школам нужны молодые специалисты, а профессия должна конкурировать с другими сферами не только своей общественной значимостью, но и условиями труда и заработком.С 2024 года власти изменили систему оплаты труда педагогов. В среднем зарплаты выросли на 500 лари, а у части учителей – на 800 лари. Размер зарплаты теперь напрямую зависит от нагрузки, стажа, квалификации и статуса.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, образование, школа, видеоклуб , педагоги, грузия, видео