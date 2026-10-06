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Учитель в Грузии: уважаема ли сегодня эта профессия? – видео
Учитель в Грузии: уважаема ли сегодня эта профессия? – видео
Sputnik Грузия
Учитель – профессия, без которой невозможно представить будущее любой страны. Но насколько престижно быть педагогом в современной Грузии? 06.10.2026, Sputnik Грузия
2026-10-06T14:23+0400
2026-10-06T14:23+0400
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Сегодня в грузинских школах работают около 66 тысяч учителей. Почти девять из десяти – женщины. Профессия учителя в Грузии традиционно была уважаемой, но сегодня одного уважения недостаточно.Школам нужны молодые специалисты, а профессия должна конкурировать с другими сферами не только своей общественной значимостью, но и условиями труда и заработком.С 2024 года власти изменили систему оплаты труда педагогов. В среднем зарплаты выросли на 500 лари, а у части учителей – на 800 лари. Размер зарплаты теперь напрямую зависит от нагрузки, стажа, квалификации и статуса.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, образование, школа, видеоклуб , педагоги, грузия, видео
Учитель в Грузии: уважаема ли сегодня эта профессия? – видео
14:23 06.10.2026 (обновлено: 14:58 06.10.2026)
Учитель – профессия, без которой невозможно представить будущее любой страны. Но насколько престижно быть педагогом в современной Грузии?
Сегодня в грузинских школах работают около 66 тысяч учителей. Почти девять из десяти – женщины. Профессия учителя в Грузии традиционно была уважаемой, но сегодня одного уважения недостаточно.
Школам нужны молодые специалисты, а профессия должна конкурировать с другими сферами не только своей общественной значимостью, но и условиями труда и заработком.
С 2024 года власти изменили систему оплаты труда педагогов. В среднем зарплаты выросли на 500 лари, а у части учителей – на 800 лари. Размер зарплаты теперь напрямую зависит от нагрузки, стажа, квалификации и статуса.