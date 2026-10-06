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В Тбилиси проходит региональный диалог Зеленого климатического фонда

В Тбилиси проходит региональный диалог Зеленого климатического фонда

Sputnik Грузия

Представители стран Восточной Европы и Центральной Азии обсуждают в Тбилиси финансирование климатических проектов и защиту от природных угроз 06.10.2026, Sputnik Грузия

2026-10-06T12:52+0400

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ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Региональный диалог Зеленого климатического фонда (GCF), объединивший высокопоставленных представителей стран Восточной Европы и Центральной Азии, международных партнеров и другие заинтересованные стороны, проходит в Тбилиси.Мероприятие открыл министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Давид Сонгулашвили.По его словам, в рамках партнерства с Зеленым климатическим фондом Грузия предпринимает важные шаги по снижению климатических рисков, развитию систем раннего предупреждения и устойчивому управлению лесами."Наша цель – превратить региональное сотрудничество в конкретные проекты, проекты – в инвестиции и ощутимые результаты", – отметил министр.В первый день регионального диалога состоялся министерский круглый стол на тему "От амбиций к реализации: расширение климатических инвестиций и регионального сотрудничества на основе национальных приоритетов".Участники обсудили общие вызовы, связанные с изменением климата, укрепление регионального сотрудничества и возможности привлечения климатических инвестиций. Также состоялись тематические и пленарные сессии, посвященные углеродным рынкам, климатическим платформам, участию частного сектора, системам раннего предупреждения и стратегическим направлениям деятельности фонда.Глава администрации правительства Грузии Леван Жоржолиани заявил, что изменение климата все сильнее влияет на экосистемы и инфраструктуру и создает новые вызовы для обществ и экономик.По его словам, с учетом горного рельефа и разнообразия климатических зон особую опасность для Грузии представляют наводнения, оползни, сели и другие природные угрозы. В связи с этим укрепление национальной системы раннего предупреждения и управления рисками стихийных бедствий остается одним из приоритетов правительства.Жоржолиани также отметил результаты многолетнего сотрудничества Грузии с Зеленым климатическим фондом. В стране созданы 150 новых станций мониторинга, на 11 оползнеопасных участках установлено геологическое оборудование, а для 11 речных бассейнов создана информационная система оценки рисков."Несмотря на то, что национальные условия каждой страны различаются, многие риски, с которыми мы сталкиваемся, являются общими и требуют практического и скоординированного реагирования", – заявил Жоржолиани.Директор департамента GCF по Восточной Европе, Центральной Азии и Ближнему Востоку Томас Эриксон выразил благодарность правительству Грузии за участие в организации регионального диалога.По его словам, мероприятие дает странам региона возможность обмениваться опытом, укреплять партнерство и предпринимать конкретные шаги для решения климатических проблем.В последующие дни участники регионального диалога сосредоточатся на подготовке и финансировании климатических проектов. Они ознакомятся с инструментами финансирования и поддержки фонда, включая программу поддержки готовности (RP) и программу поддержки подготовки проектов (PPF). Также запланированы индивидуальные встречи для обсуждения конкретных проектов и возможностей их финансирования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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