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СГБ: Гражданин Грузии пытался продать уран-238 иностранцу за 700 тысяч долларов
СГБ: Гражданин Грузии пытался продать уран-238 иностранцу за 700 тысяч долларов
Sputnik Грузия
Задержанному грозит до 10 лет тюремного заключения 07.10.2026, Sputnik Грузия
2026-10-07T11:04+0400
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ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Гражданин Грузии пытался продать иностранцу уран-238 за 700 тысяч долларов США, сообщили в Службе государственной безопасности.Детали сделки были установлены в ходе расследования. По данным ведомства, мужчину задержали по обвинению в незаконном обращении с радиоактивным веществом – ураном.Уголовное дело возбуждено по статье "Незаконное обращение с ядерными материалами или устройствами, радиоактивными отходами, радиоактивными веществами". Ему грозит до 10 лет тюрьмы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси, сша, сгб
происшествия, грузия, новости, тбилиси, сша, сгб
СГБ: Гражданин Грузии пытался продать уран-238 иностранцу за 700 тысяч долларов
11:04 07.10.2026 (обновлено: 11:18 07.10.2026)
Задержанному грозит до 10 лет тюремного заключения
ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Гражданин Грузии пытался продать иностранцу уран-238 за 700 тысяч долларов США, сообщили в Службе государственной безопасности.
Детали сделки были установлены в ходе расследования. По данным ведомства, мужчину задержали по обвинению в незаконном обращении с радиоактивным веществом – ураном.
Уголовное дело возбуждено по статье "Незаконное обращение с ядерными материалами или устройствами, радиоактивными отходами, радиоактивными веществами". Ему грозит до 10 лет тюрьмы.