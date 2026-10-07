https://sputnik-georgia.ru/20261007/---sgb-grazhdanin-gruzii-pytalsya-prodat-uran-238-inostrantsu-za-700-tysyach-dollarov-301026744.html

СГБ: Гражданин Грузии пытался продать уран-238 иностранцу за 700 тысяч долларов

СГБ: Гражданин Грузии пытался продать уран-238 иностранцу за 700 тысяч долларов

Sputnik Грузия

Задержанному грозит до 10 лет тюремного заключения 07.10.2026, Sputnik Грузия

2026-10-07T11:04+0400

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ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Гражданин Грузии пытался продать иностранцу уран-238 за 700 тысяч долларов США, сообщили в Службе государственной безопасности.Детали сделки были установлены в ходе расследования. По данным ведомства, мужчину задержали по обвинению в незаконном обращении с радиоактивным веществом – ураном.Уголовное дело возбуждено по статье "Незаконное обращение с ядерными материалами или устройствами, радиоактивными отходами, радиоактивными веществами". Ему грозит до 10 лет тюрьмы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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