Беспорядки на акции протеста в Барселоне – фото

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В 2022 году Провинциальный суд Мадрида признал договор аренды истекшим. Поскольку Верховный суд отказался принять жалобу к рассмотрению, 23 сентября полиция взломала дверь квартиры, где жила Марикармен Абаскаль. Пенсионерку вынесли из дома на носилках и увезли в больницу, так как иного жилья или родственников у нее нет.