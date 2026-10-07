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Беспорядки на акции протеста в Барселоне – фото
Беспорядки на акции протеста в Барселоне – фото
Sputnik Грузия
В Барселоне акция протеста в связи с жилищным кризисом в Испании переросла в столкновения с полицией. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки с места событий 07.10.2026, Sputnik Грузия
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мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, барселона, в мире, происшествия, фото

Беспорядки на акции протеста в Барселоне – фото

15:24 07.10.2026 (обновлено: 16:37 07.10.2026)
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В Барселоне акция протеста в связи с жилищным кризисом в Испании переросла в столкновения с полицией. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки с места событий
© REUTERS Nacho Doce

Митинг протеста, связанный с жилищным кризисом, прошел в Барселоне вечером 5 октября. Также акции были объявлены в 40 городах страны.

Митинг протеста, связанный с жилищным кризисом, прошел в Барселоне вечером 5 октября. Также акции были объявлены в 40 городах страны. - Sputnik Грузия
1/13
© REUTERS Nacho Doce

Митинг протеста, связанный с жилищным кризисом, прошел в Барселоне вечером 5 октября. Также акции были объявлены в 40 городах страны.

© REUTERS Nacho Doce

После завершения демонстрации часть протестующих разбила палаточный лагерь на площади Пуэрта-дель-Соль.

После завершения демонстрации часть протестующих разбила палаточный лагерь на площади Пуэрта-дель-Соль. - Sputnik Грузия
2/13
© REUTERS Nacho Doce

После завершения демонстрации часть протестующих разбила палаточный лагерь на площади Пуэрта-дель-Соль.

© REUTERS Nacho Doce

Полицейские попросили собравшихся разойтись, но те стали бросать в силовиков стеклянные бутылки, другие предметы и поджигать мусорные контейнеры.

Полицейские попросили собравшихся разойтись, но те стали бросать в силовиков стеклянные бутылки, другие предметы и поджигать мусорные контейнеры. - Sputnik Грузия
3/13
© REUTERS Nacho Doce

Полицейские попросили собравшихся разойтись, но те стали бросать в силовиков стеклянные бутылки, другие предметы и поджигать мусорные контейнеры.

© REUTERS Nacho Doce

В результате задержали 13 человек, в том числе несовершеннолетнего.

В результате задержали 13 человек, в том числе несовершеннолетнего. - Sputnik Грузия
4/13
© REUTERS Nacho Doce

В результате задержали 13 человек, в том числе несовершеннолетнего.

© REUTERS Nacho Doce

Двадцать восемь полицейских получили легкие травмы.

Двадцать восемь полицейских получили легкие травмы. - Sputnik Грузия
5/13
© REUTERS Nacho Doce

Двадцать восемь полицейских получили легкие травмы.

© REUTERS Nacho Doce

Массовые манифестации проходят в последние недели по всей Испании.

Массовые манифестации проходят в последние недели по всей Испании. - Sputnik Грузия
6/13
© REUTERS Nacho Doce

Массовые манифестации проходят в последние недели по всей Испании.

© REUTERS Nacho Doce

Поводом недовольства испанцев стало выселение 87-летней Марикармен Абаскаль из квартиры в Мадриде, которую она снимала в течение 70 лет.

Поводом недовольства испанцев стало выселение 87-летней Марикармен Абаскаль из квартиры в Мадриде, которую она снимала в течение 70 лет. - Sputnik Грузия
7/13
© REUTERS Nacho Doce

Поводом недовольства испанцев стало выселение 87-летней Марикармен Абаскаль из квартиры в Мадриде, которую она снимала в течение 70 лет.

© REUTERS Nacho Doce

По договору от 1956 года (так называемый договор старой аренды – бессрочный, с сохранением размера платы и правом передачи членам семьи) после смерти родителей донья Марикармен платила за аренду квартиры 500 евро.

По договору от 1956 года (так называемый договор старой аренды – бессрочный, с сохранением размера платы и правом передачи членам семьи) после смерти родителей донья Марикармен платила за аренду квартиры 500 евро. - Sputnik Грузия
8/13
© REUTERS Nacho Doce

По договору от 1956 года (так называемый договор старой аренды – бессрочный, с сохранением размера платы и правом передачи членам семьи) после смерти родителей донья Марикармен платила за аренду квартиры 500 евро.

© REUTERS Nacho Doce

В 2018 году, ссылаясь на изменения в законе об аренде, новый собственник дома потребовал увеличения платы – как минимум до 1650 евро в месяц. При этом пенсия Абаскаль не превышает 1300 евро.

В 2018 году, ссылаясь на изменения в законе об аренде, новый собственник дома потребовал увеличения платы – как минимум до 1650 евро в месяц. При этом пенсия Абаскаль не превышает 1300 евро. - Sputnik Грузия
9/13
© REUTERS Nacho Doce

В 2018 году, ссылаясь на изменения в законе об аренде, новый собственник дома потребовал увеличения платы – как минимум до 1650 евро в месяц. При этом пенсия Абаскаль не превышает 1300 евро.

© REUTERS Nacho Doce

В 2022 году Провинциальный суд Мадрида признал договор аренды истекшим. Поскольку Верховный суд отказался принять жалобу к рассмотрению, 23 сентября полиция взломала дверь квартиры, где жила Марикармен Абаскаль. Пенсионерку вынесли из дома на носилках и увезли в больницу, так как иного жилья или родственников у нее нет.

В 2022 году Провинциальный суд Мадрида признал договор аренды истекшим. Поскольку Верховный суд отказался принять жалобу к рассмотрению, 23 сентября полиция взломала дверь квартиры, где жила Марикармен Абаскаль. Пенсионерку вынесли из дома на носилках и увезли в больницу, так как иного жилья или родственников у нее нет. - Sputnik Грузия
10/13
© REUTERS Nacho Doce

В 2022 году Провинциальный суд Мадрида признал договор аренды истекшим. Поскольку Верховный суд отказался принять жалобу к рассмотрению, 23 сентября полиция взломала дверь квартиры, где жила Марикармен Абаскаль. Пенсионерку вынесли из дома на носилках и увезли в больницу, так как иного жилья или родственников у нее нет.

© REUTERS Nacho Doce

История доньи Марикармен вызвала широкий общественный резонанс и стала одним из символов жилищного кризиса в Испании.

История доньи Марикармен вызвала широкий общественный резонанс и стала одним из символов жилищного кризиса в Испании. - Sputnik Грузия
11/13
© REUTERS Nacho Doce

История доньи Марикармен вызвала широкий общественный резонанс и стала одним из символов жилищного кризиса в Испании.

© REUTERS Nacho Doce

Еще одним поводом для недовольства стало то, что нижняя палата парламента отклонила два правительственных постановления с мерами в жилищной сфере.

Еще одним поводом для недовольства стало то, что нижняя палата парламента отклонила два правительственных постановления с мерами в жилищной сфере. - Sputnik Грузия
12/13
© REUTERS Nacho Doce

Еще одним поводом для недовольства стало то, что нижняя палата парламента отклонила два правительственных постановления с мерами в жилищной сфере.

© REUTERS Nacho Doce

В итоге инвестиционная компания – владелец дома – пошла на уступки и согласилась заключить с Марикармен Абаскаль новый договор на восемь лет, а плата за аренду не превысит 30 процентов ее дохода. На днях донья Марикармен вернется домой.

Однако конфликт, назревающий годами, не закончился. Организаторы протестов требуют заморозить стоимость аренды, вернуть принцип бессрочных договоров, а также изъять жилье у скупающих его инвестиционных фондов, которые испанцы называют стервятниками. Также они выступают за запрет выселения без предоставления альтернативного жилья.

В итоге инвестиционная компания – владелец дома – пошла на уступки и согласилась заключить с Марикармен Абаскаль новый договор на восемь лет, а плата за аренду не превысит 30 процентов ее дохода. На днях донья Марикармен вернется домой.Однако конфликт, назревающий годами, не закончился. Организаторы протестов требуют заморозить стоимость аренды, вернуть принцип бессрочных договоров, а также изъять жилье у скупающих его инвестиционных фондов, которые испанцы называют стервятниками. Также они выступают за запрет выселения без предоставления альтернативного жилья. - Sputnik Грузия
13/13
© REUTERS Nacho Doce

В итоге инвестиционная компания – владелец дома – пошла на уступки и согласилась заключить с Марикармен Абаскаль новый договор на восемь лет, а плата за аренду не превысит 30 процентов ее дохода. На днях донья Марикармен вернется домой.

Однако конфликт, назревающий годами, не закончился. Организаторы протестов требуют заморозить стоимость аренды, вернуть принцип бессрочных договоров, а также изъять жилье у скупающих его инвестиционных фондов, которые испанцы называют стервятниками. Также они выступают за запрет выселения без предоставления альтернативного жилья.

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