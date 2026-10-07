Беспорядки на акции протеста в Барселоне – фото

Митинг протеста, связанный с жилищным кризисом, прошел в Барселоне вечером 5 октября. Также акции были объявлены в 40 городах страны.
Митинг протеста, связанный с жилищным кризисом, прошел в Барселоне вечером 5 октября. Также акции были объявлены в 40 городах страны.
После завершения демонстрации часть протестующих разбила палаточный лагерь на площади Пуэрта-дель-Соль.
После завершения демонстрации часть протестующих разбила палаточный лагерь на площади Пуэрта-дель-Соль.
Полицейские попросили собравшихся разойтись, но те стали бросать в силовиков стеклянные бутылки, другие предметы и поджигать мусорные контейнеры.
Полицейские попросили собравшихся разойтись, но те стали бросать в силовиков стеклянные бутылки, другие предметы и поджигать мусорные контейнеры.
В результате задержали 13 человек, в том числе несовершеннолетнего.
В результате задержали 13 человек, в том числе несовершеннолетнего.
Двадцать восемь полицейских получили легкие травмы.
Двадцать восемь полицейских получили легкие травмы.
Массовые манифестации проходят в последние недели по всей Испании.
Массовые манифестации проходят в последние недели по всей Испании.
Поводом недовольства испанцев стало выселение 87-летней Марикармен Абаскаль из квартиры в Мадриде, которую она снимала в течение 70 лет.
Поводом недовольства испанцев стало выселение 87-летней Марикармен Абаскаль из квартиры в Мадриде, которую она снимала в течение 70 лет.
По договору от 1956 года (так называемый договор старой аренды – бессрочный, с сохранением размера платы и правом передачи членам семьи) после смерти родителей донья Марикармен платила за аренду квартиры 500 евро.
По договору от 1956 года (так называемый договор старой аренды – бессрочный, с сохранением размера платы и правом передачи членам семьи) после смерти родителей донья Марикармен платила за аренду квартиры 500 евро.
В 2018 году, ссылаясь на изменения в законе об аренде, новый собственник дома потребовал увеличения платы – как минимум до 1650 евро в месяц. При этом пенсия Абаскаль не превышает 1300 евро.
В 2018 году, ссылаясь на изменения в законе об аренде, новый собственник дома потребовал увеличения платы – как минимум до 1650 евро в месяц. При этом пенсия Абаскаль не превышает 1300 евро.
В 2022 году Провинциальный суд Мадрида признал договор аренды истекшим. Поскольку Верховный суд отказался принять жалобу к рассмотрению, 23 сентября полиция взломала дверь квартиры, где жила Марикармен Абаскаль. Пенсионерку вынесли из дома на носилках и увезли в больницу, так как иного жилья или родственников у нее нет.
В 2022 году Провинциальный суд Мадрида признал договор аренды истекшим. Поскольку Верховный суд отказался принять жалобу к рассмотрению, 23 сентября полиция взломала дверь квартиры, где жила Марикармен Абаскаль. Пенсионерку вынесли из дома на носилках и увезли в больницу, так как иного жилья или родственников у нее нет.
История доньи Марикармен вызвала широкий общественный резонанс и стала одним из символов жилищного кризиса в Испании.
История доньи Марикармен вызвала широкий общественный резонанс и стала одним из символов жилищного кризиса в Испании.
Еще одним поводом для недовольства стало то, что нижняя палата парламента отклонила два правительственных постановления с мерами в жилищной сфере.
Еще одним поводом для недовольства стало то, что нижняя палата парламента отклонила два правительственных постановления с мерами в жилищной сфере.
В итоге инвестиционная компания – владелец дома – пошла на уступки и согласилась заключить с Марикармен Абаскаль новый договор на восемь лет, а плата за аренду не превысит 30 процентов ее дохода. На днях донья Марикармен вернется домой.
Однако конфликт, назревающий годами, не закончился. Организаторы протестов требуют заморозить стоимость аренды, вернуть принцип бессрочных договоров, а также изъять жилье у скупающих его инвестиционных фондов, которые испанцы называют стервятниками. Также они выступают за запрет выселения без предоставления альтернативного жилья.
В итоге инвестиционная компания – владелец дома – пошла на уступки и согласилась заключить с Марикармен Абаскаль новый договор на восемь лет, а плата за аренду не превысит 30 процентов ее дохода. На днях донья Марикармен вернется домой.
Однако конфликт, назревающий годами, не закончился. Организаторы протестов требуют заморозить стоимость аренды, вернуть принцип бессрочных договоров, а также изъять жилье у скупающих его инвестиционных фондов, которые испанцы называют стервятниками. Также они выступают за запрет выселения без предоставления альтернативного жилья.