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Дефицит платежного баланса Грузии продолжает снижаться

Дефицит платежного баланса Грузии продолжает снижаться

Sputnik Грузия

Согласно данным Нацбанка, дефицит текущего счета к ВВП во втором квартале 2026 года составил 1,4% 07.10.2026, Sputnik Грузия

2026-10-07T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Дефицит текущего счета платежного баланса Грузии за второй квартал 2026 года улучшился на 184,1 миллиона и составил 145,2 миллиона долларов, говорится в материалах Национального банка Грузии.В формировании счета текущих операций отрицательный вклад имеют дефицит внешней торговли товарами и счет доходов, а торговля услугами и текущие трансферты имеют положительное влияние.Согласно данным Нацбанка, дефицит текущего счета к ВВП во втором квартале 2026 года составил 1,4%.Наиболее дефицитный компонент текущего счета – торговля товарами, отрицательное сальдо которой за второй квартал 2026 года составило 1,6 миллиарда долларов, что на 4,7% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. При этом экспорт товаров вырос на 20,2% в годовом исчислении, а импорт – на 10,1%.Экспорт туристических услуг во втором квартале 2026 года составил 1,1 миллиарда долларов, что ниже показателя соответствующего периода 2025 года на 3,8%. Кроме того, во втором квартале вырос объем компьютерных и информационных услуг, который составил 400,2 миллиона долларов.Баланс доходов – отрицательный, он составляет 659,8 миллиона долларов. Положительная чистая оплата труда снизилась на 15,3%, а отрицательный чистый инвестиционный доход вырос на 3,7%.Традиционно положительной составляющей счета текущих операций являются текущие трансферты, кредит которых во втором квартале 2026 года вырос на 13,4% в годовом исчислении, до 1 миллиарда долларов. Чистые трансферты частного сектора за этот период выросли на 12,7%, до 965,3 миллиона долларов.Чистые прямые иностранные инвестиции во втором квартале составили 364,3 миллиона долларов, или 3,5% квартального ВВП.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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