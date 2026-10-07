https://sputnik-georgia.ru/20261007/eqar-vosstanovil-registratsiyu-gruzii-v-reestre-kachestva-vysshego-obrazovaniya-301029478.html

EQAR восстановил регистрацию Грузии в Реестре качества высшего образования

EQAR восстановил регистрацию Грузии в Реестре качества высшего образования

Sputnik Грузия

Решение о восстановлении регистрации принято 22 сентября после повторной международной оценки работы грузинского центра 07.10.2026, Sputnik Грузия

2026-10-07T16:56+0400

2026-10-07T16:56+0400

2026-10-07T16:56+0400

общество

грузия

новости

национальный центр развития качества образования

гиви миканадзе

тбилиси

министерство образования и науки грузии

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ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Грузии восстановили регистрацию в Европейском реестре обеспечения качества высшего образования (EQAR), заявил министр образования, науки и молодежи Гиви Миканадзе.Письмо о восстановлении регистрации грузинская сторона получила во вторник, 6 октября. Решение, как отметил министр, стало результатом работы, которая в течение последнего года проводилась в рамках реформы высшего образования.По его словам, независимая комиссия экспертов повторно и детально изучила деятельность Национального центра развития качества образования и пришла к выводу, что его работа полностью соответствует европейским стандартам.Как отметил министр, в начале года в Грузию прибыла комиссия независимых экспертов, которая встречалась с сотрудниками центра, представителями различных ведомств, высших учебных заведений и экспертами в соответствующих областях."Признание Грузии такой высокорейтинговой и престижной международной организацией, как Европейский реестр агентств по обеспечению качества высшего образования, еще раз подтверждает, что реформы в системе образования нашей страны осуществляются в правильном направлении", – заявил Миканадзе.Подготовленное экспертами заключение было опубликовано Европейской ассоциацией обеспечения качества высшего образования (ENQA) в июне. На его основании Национальный центр развития качества образования обратился в EQAR с просьбой восстановить его регистрацию и статус в реестре.По данным министерства образования, решение о восстановлении регистрации было принято Комитетом по регистрации EQAR 22 сентября 2026 года.Миканадзе назвал восстановление регистрации важным достижением и заявил, что это подтверждает соответствие деятельности Национального центра европейским стандартам в сфере обеспечения качества высшего образования.Национальный центр развития качества образования является единственной уполномоченной организацией по обеспечению качества образования в Грузии. Он находится под управлением Министерства образования и науки Грузии.В целях обеспечения качества образовательных учреждений центр осуществляет авторизацию образовательных учреждений и аккредитацию образовательных программ, а также контролирует выполнение стандартов авторизации и аккредитации.Что касается EQAR, то он с 2005 года является ключевой организацией, обеспечивающей дальнейшее развитие европейского пространства высшего образования путем повышения прозрачности, обеспечения качества и предоставления информации об агентствах, действующих на территории европейских стран.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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общество, грузия, новости, национальный центр развития качества образования, гиви миканадзе, тбилиси, министерство образования и науки грузии