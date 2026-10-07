https://sputnik-georgia.ru/20261007/glava-minekonomiki-gruzii-naznachena-novym-vitse-premerom-301036155.html

Глава Минэкономики Грузии назначена новым вице-премьером

Глава Минэкономики Грузии назначена новым вице-премьером

Sputnik Грузия

Квривишвили работает в Минэкономики с 2021 года и возглавляет ведомство с 2025 года 07.10.2026, Sputnik Грузия

2026-10-07T15:55+0400

2026-10-07T15:55+0400

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ираклий чиковани

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ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили займет должность вице-премьера, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на сегодняшнем заседании правительства.В правительстве Грузии три вице-премьера: глава Минобороны Ираклий Чиковани, глава МИД Мака Бочоришвили и глава Минэкономики Мариам Квривишвили."Мариам Квривишвили будет поручено исполнение обязанностей вице-премьера Грузии, что поможет ей в дальнейшем еще более успешно работать и еще больше укрепить экономический сектор", – заявил Кобахидзе.Квривишвили пришла в Минэкономики Грузии в 2021 году. Спустя четыре года она возглавила ведомство. С 2019 по 2020 год возглавляла Национальную администрацию туризма Грузии.До этого работала в компаниях "Вояжер" и "Флайдубай". Квривишвили получила образование в Свободном университете Грузии, а также в Калифорнийском университете в Беркли.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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экономика, грузия, новости, тбилиси, мариам квривишвили, ираклий кобахидзе, ираклий чиковани