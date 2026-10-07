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Григалашвили завоевал золото чемпионата мира по дзюдо в Баку
Григалашвили завоевал золото чемпионата мира по дзюдо в Баку
Sputnik Грузия
26-летний дзюдоист в финале в дополнительное время победил представителя сборной Азербайджана Зелима Цкаева 07.10.2026, Sputnik Грузия
2026-10-07T19:33+0400
2026-10-07T19:33+0400
2026-10-07T19:33+0400
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ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Грузинский дзюдоист Тато Григалашвили завоевал золотую медаль на чемпионате мира по дзюдо в Баку в категории до 81 килограмма. 26-летний дзюдоист в финале в дополнительное время победил представителя сборной Азербайджана Зелима Цкаева. Григалашвили в шестой раз подряд вышел в финал чемпионата мира и в четвертый раз завоевал титул чемпиона мира — ранее он побеждал в 2022, 2023 и 2024 годах. На счету сборной Грузии на текущем чемпионате мира три медали: золото Тато Григалашвили (81 кг), серебро Этер Липартелиани (57 кг) и бронза Георгия Сардалашвили (60 кг) в первый день турнира. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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тато григалашвили, азербайджан, баку, спорт, грузия, новости, дзюдо
тато григалашвили, азербайджан, баку, спорт, грузия, новости, дзюдо
Григалашвили завоевал золото чемпионата мира по дзюдо в Баку
26-летний дзюдоист в финале в дополнительное время победил представителя сборной Азербайджана Зелима Цкаева
ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Грузинский дзюдоист Тато Григалашвили завоевал золотую медаль на чемпионате мира по дзюдо в Баку в категории до 81 килограмма.
26-летний дзюдоист в финале в дополнительное время победил представителя сборной Азербайджана Зелима Цкаева.
Григалашвили в шестой раз подряд вышел в финал чемпионата мира и в четвертый раз завоевал титул чемпиона мира — ранее он побеждал в 2022, 2023 и 2024 годах.
На счету сборной Грузии на текущем чемпионате мира три медали: золото Тато Григалашвили (81 кг), серебро Этер Липартелиани (57 кг) и бронза Георгия Сардалашвили (60 кг) в первый день турнира.